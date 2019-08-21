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Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь»

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
«Киностудия КИТ» » по заказу Первого канала начала в Москве съёмки мелодрамы «Больше чем любовь», сообщает пресс-служба студии.

Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь»
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

В центре сюжета – Вика, жизни которой можно только позавидовать: у нее любящая семья, удачная карьера и красавец-жених. Но в одно мгновение всё это рушится.
Девушка попадает в аварию и получает тяжелую травму позвоночника. Прогнозы врачей печальны: скорее всего, она не сможет ходить самостоятельно. Вадим, жених Вики, бросает её, а в семье и без того нелегкая ситуация – у отца серьезные проблемы с сердцем и требуется срочная операция. На фоне всех этих событий девушка впадает в тяжелую депрессию. Она винит во всем второго участника аварии – Артема, который отделался легкими травмами. А он, движимый чувством вины, решает помочь девушке и уговаривает её пройти специальный курс реабилитации. Артём самоотверженно помогает Вике на каждом этапе. Так молодые люди проникаются друг другом и между ними зарождаются романтические отношения, вопреки печальным обстоятельствам их знакомства. Однако Артём оказывается не тем, за кого себя выдаёт.

Главные роли в мелодраме исполняют Александра Власова и Юрий Чурсин.

«Моя Вика она... очень свободная, упрямая, дерзкая, со стержнем. Мне нравится образ, который мы создали - молодая, голубоглазая - да, у меня будут линзы. Совсем не «девочковый» стиль в одежде, получается такая, в хорошем смысле, «пацанка». Ну, а «Больше чем любовь» - это Судьба, от которой, как известно, не уйдёшь. И история персонажа Юры Чурсина, который играет Артёма, и моей Вики именно про это. Искренне верю, что у нашей команды все получится и мы расскажем вам что-то очень интересное!» – говорит актриса.

В сериале также снимаются Юлия Ауг, Роман Полянский, Валентин Смирнитский, Вячеслав Манучаров и другие. Премьера состоится на Первом канале.
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Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь» фотографии
Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь» фотографии
Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь» фотографии
Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь» фотографии
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