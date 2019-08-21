Александра Власова и Юрий Чурсин испытают чувство «Больше чем любовь»

«Киностудия КИТ» » по заказу Первого канала начала в Москве съёмки мелодрамы «Больше чем любовь», сообщает пресс-служба студии.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
В центре сюжета – Вика, жизни которой можно только позавидовать: у нее любящая семья, удачная карьера и красавец-жених. Но в одно мгновение всё это рушится.
Девушка попадает в аварию и получает тяжелую травму позвоночника. Прогнозы врачей печальны: скорее всего, она не сможет ходить самостоятельно. Вадим, жених Вики, бросает её, а в семье и без того нелегкая ситуация – у отца серьезные проблемы с сердцем и требуется срочная операция. На фоне всех этих событий девушка впадает в тяжелую депрессию. Она винит во всем второго участника аварии – Артема, который отделался легкими травмами. А он, движимый чувством вины, решает помочь девушке и уговаривает её пройти специальный курс реабилитации. Артём самоотверженно помогает Вике на каждом этапе. Так молодые люди проникаются друг другом и между ними зарождаются романтические отношения, вопреки печальным обстоятельствам их знакомства. Однако Артём оказывается не тем, за кого себя выдаёт.
«Моя Вика она... очень свободная, упрямая, дерзкая, со стержнем. Мне нравится образ, который мы создали - молодая, голубоглазая - да, у меня будут линзы. Совсем не «девочковый» стиль в одежде, получается такая, в хорошем смысле, «пацанка». Ну, а «Больше чем любовь» - это Судьба, от которой, как известно, не уйдёшь. И история персонажа Юры Чурсина, который играет Артёма, и моей Вики именно про это. Искренне верю, что у нашей команды все получится и мы расскажем вам что-то очень интересное!» – говорит актриса.