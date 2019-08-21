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Александр Невский хочет переломить отношение России к «Золотому глобусу»

21 августа
2019 год

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21 августа 2019
Кинопродюсер и актер Александр Невский вошел в Комитет по просмотру фильмов на иностранном языке (Foreign Film Viewing Committee) при Ассоциации Зарубежной Прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association), которая ежегодно вручает премию «Золотой глобус». Об этом Невский сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Александр Невский хочет переломить отношение России к «Золотому глобусу»

Члены комитета в обязательном порядке должны отсматривать все фильмы, претендующие на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также давать свои рекомендации остальным членам Ассоциации.

Сам Невский главной задачей своего участия в комитете видит в том, «чтобы переломить в России отношение к «Золотому глобусу».

«Многие кинематографисты не знают, что по правилам Ассоциации, от страны может подаваться неограниченное количество фильмов (а не один, как на «Оскар»). Некоторые горе-творцы подают обычную заявку на участие, а затем начинают раздавать лживые интервью прессе о том, что они уже номинированы на «Глобус». Именно поэтому я планирую сейчас уделять больше времени и Ассоциации, и фильмам на иностранном языке, и моим российским коллегам – тем из них, чьи работы действительно достойны международного признания!» – отметил Александр Невский.

«Золотые глобусы» по итогам 2019 года будут вручены 5 января 2020-го.
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