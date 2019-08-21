Александр Невский хочет переломить отношение России к «Золотому глобусу»

Кинопродюсер и актер Александр Невский
вошел в Комитет по просмотру фильмов на иностранном языке (Foreign Film Viewing Committee) при Ассоциации Зарубежной Прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association), которая ежегодно вручает премию «Золотой глобус
». Об этом Невский сообщил в своем Twitter-аккаунте
.
Члены комитета в обязательном порядке должны отсматривать все фильмы, претендующие на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также давать свои рекомендации остальным членам Ассоциации.
Сам Невский главной задачей своего участия в комитете видит в том, «чтобы переломить в России отношение к «Золотому глобусу».
«Многие кинематографисты не знают, что по правилам Ассоциации, от страны может подаваться неограниченное количество фильмов (а не один, как на «Оскар»). Некоторые горе-творцы подают обычную заявку на участие, а затем начинают раздавать лживые интервью прессе о том, что они уже номинированы на «Глобус». Именно поэтому я планирую сейчас уделять больше времени и Ассоциации, и фильмам на иностранном языке, и моим российским коллегам – тем из них, чьи работы действительно достойны международного признания!
» – отметил Александр Невский.
«Золотые глобусы» по итогам 2019 года будут вручены 5 января 2020-го.