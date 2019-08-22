Маленький мальчик стал свидетелем загадочного события под хор автобусных клаксонов

ревью

Новости кино Александр Невский хочет переломить отношение России к «Золотому глобусу» Актер и продюсер вошел в состав комитета по просмотру фильмов на иностранном языке, претендующих на получение престижной награды.

Ролики фильмов «Простой карандаш» Искусство становится оружием в борьбе за талант и личность человека.

Лайфстайл Плохому не научат: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере сериала «Учителя» Вся правда о российском образовании

Новости театра Театр мюзикла покажет отрывок из нового шоу в парке Показ пройдет уже завтра, а премьера спектакля состоится в сентябре.

Новости кино Киану Ривз возвращается в «Матрицу» Режиссером новой части выступит Лана Вачовски.

Фестивальная колонка Короче-2019: Курс позитивного киномышления Обзор всей конкурсной программы 7-го кинофестиваля короткометражного кино