Маленький мальчик стал свидетелем загадочного события под хор автобусных клаксонов

Кино-театр.ру
представляет отрывок из исторической драмы «Работа без авторства»
немецкого режиссёра Флориана Хенкель фон Доннерсмарка
(«Турист»
). Картина основана на фактах из биографии немецкого художника Герхарда Рихтера.
Молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.
Главные роли в ленте исполнили Том Шиллинг
, Паула Бир
, Себастьян Кох
, Саския Розендаль
, Оливер Масуччи, Ина Вайссе
, Евгений Сидихин
, Марк Зак, Ульрике К. Чарре, Бастиан Трост
, Ханс-Уве Бауэр
, Ханно Коффлер
, Давид Шуттер, Франц Петцольд
, Хиннерк Шёнеманн
, Жанетте Хайн
, Йорг Шюттауф
, Йоханна Гастдорф
, Флориан Бартоломай
, Йонас Дасслер
и Адриан Цвикер
.
Фильм получил две номинации на «Оскар-2019»: лучший фильм на иностранном языке и лучший оператор, номинацию на «Золотой глобус», завоевал две премии Венецианского кинофестиваля, а также принял участие в программе «8 ½ фильмов» ММКФ-2019.
В российский прокат «Работа без авторства»
выйдет 5 сентября 2019 года.