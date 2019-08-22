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Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями

22 августа
2019 год

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22 августа 2019
Телеканал «Супер» приступил к съемкам нового комедийного сериала «Заклятые друзья», главные роли в котором исполняют Егор Бероев, Александр Робак, Ольга Медынич и Светлана Колпакова, сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

«Семейные комедии – это жанр, в котором мы преуспели. Над проектом "Заклятые друзья" работают авторы и продюсеры семейного хита "Ивановы-Ивановы", так что я не сомневаюсь, что всё будет сделано очень качественно, смешно и трогательно – словом так, как мы умеем», – говорит генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

В центре истории – друзья с детства Миша (Робак) и Дима (Бероев). Общий бизнес, соседние дома без забора, дружба семьями – идиллия, которою, как казалось, невозможно разрушить. Грядущая свадьба детей должна была укрепить многолетний союз. Однако во время семейного торжества неожиданно вскрываются тайны, которые в один миг превращают лучших друзей в заклятых врагов.

«Мой персонаж – Михаил Ремнев. Коммуникабельный бизнесмен, для которого работа - это, в первую очередь, совместное дело с лучшим другом Димой. Они всегда были вместе: школа, армия, учеба, работа, соседние дома без забора, свадьба детей. Но обстоятельства, вскрывшиеся на свадьбе, рушат дружеский союз и заставляют делить то, что раньше казалось неделимым», – отмечает Александр Робак.

Жену Ремнева играет Светлана Колпакова.

«Моя героиня – женщина сердобольная, чуткая, чувствительная, все принимает близко к сердцу. Она настоящая хранительница очага, которой важно, чтобы все были накормлены и одеты. Со сценаристами мы обсуждали, что на котлетах, борщах и сырниках Татьяны взращены две семьи. Она не разделяет семью на «свою» и «чужую», у нее за всех душа болит», – рассказывает Колпакова.

Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

Герой Бероева, по словам актера, «до предела увлекающийся человек», который «старается соответствовать той дороге, которую выбрал». Ему же в сериале предстоит пережить развод с женой Дашей, которую играет Ольга Медынич.

«У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни с этими людьми, включая мужа, и начать дышать полной грудью. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она все ближе и ближе к ним. В этом и заключается ее внутренний конфликт», – подчеркивает актриса.

Роли младших членов некогда дружных семей достались Арине Постниковой, Араму Вардеваняну и Пелагее Невзоровой.

Режиссером картины выступил Илья Фарфель, ранее снявший для телеканала «Супер» мини-сериал «Короче».

«Съёмки "Заклятых друзей" открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный, честь и удовольствие работать вместе!» – отметил режиссер.

Премьера сериала состоится на телеканале «Супер» уже в следующем году.
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Заклятые друзьяИвановы-Ивановы (1-3 сезоны)

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Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями фотографии
Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями фотографии
Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями фотографии
Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями фотографии
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