Александр Робак и Егор Бероев будут бороться семьями

«Семейные комедии – это жанр, в котором мы преуспели. Над проектом "Заклятые друзья" работают авторы и продюсеры семейного хита "Ивановы-Ивановы", так что я не сомневаюсь, что всё будет сделано очень качественно, смешно и трогательно – словом так, как мы умеем», – говорит генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.
В центре истории – друзья с детства Миша (Робак) и Дима (Бероев). Общий бизнес, соседние дома без забора, дружба семьями – идиллия, которою, как казалось, невозможно разрушить. Грядущая свадьба детей должна была укрепить многолетний союз. Однако во время семейного торжества неожиданно вскрываются тайны, которые в один миг превращают лучших друзей в заклятых врагов.
«Мой персонаж – Михаил Ремнев. Коммуникабельный бизнесмен, для которого работа - это, в первую очередь, совместное дело с лучшим другом Димой. Они всегда были вместе: школа, армия, учеба, работа, соседние дома без забора, свадьба детей. Но обстоятельства, вскрывшиеся на свадьбе, рушат дружеский союз и заставляют делить то, что раньше казалось неделимым», – отмечает Александр Робак.
Жену Ремнева играет Светлана Колпакова.
«Моя героиня – женщина сердобольная, чуткая, чувствительная, все принимает близко к сердцу. Она настоящая хранительница очага, которой важно, чтобы все были накормлены и одеты. Со сценаристами мы обсуждали, что на котлетах, борщах и сырниках Татьяны взращены две семьи. Она не разделяет семью на «свою» и «чужую», у нее за всех душа болит», – рассказывает Колпакова.
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"
Герой Бероева, по словам актера, «до предела увлекающийся человек», который «старается соответствовать той дороге, которую выбрал». Ему же в сериале предстоит пережить развод с женой Дашей, которую играет Ольга Медынич.
«У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни с этими людьми, включая мужа, и начать дышать полной грудью. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она все ближе и ближе к ним. В этом и заключается ее внутренний конфликт», – подчеркивает актриса.
Режиссером картины выступил Илья Фарфель, ранее снявший для телеканала «Супер» мини-сериал «Короче».
«Съёмки "Заклятых друзей" открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный, честь и удовольствие работать вместе!» – отметил режиссер.
Премьера сериала состоится на телеканале «Супер» уже в следующем году.