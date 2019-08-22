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Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала

22 августа
2019 год

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22 августа 2019
Телеканал НТВ приступил к съёмкам российской версии популярного британского сериала New Tricks («Новые трюки»), который выходил на канале BBC One на протяжении 12 лет. Отечественная версия получила название «Старые кадры», сообщает пресс-служба НТВ.

Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала
фото: Пресс-служба канала НТВ

Это вторая адаптация ироничного детектива после бельгийского Vossenstreken. Правообладателем формата является компания Warner Bros. International Television Production Limited. Главные роли в отечественной версии исполнят Мария Шукшина, Борис Галкин, Борис Щербаков и Дмитрий Астрахан.

«Главным отличием российской адаптации от оригинала станет менталитет героев. Чопорные, сдержанные, обожающие разговоры о погоде герои "Новых трюков" показались бы скучными чужаками в "Старых кадрах", где эмоции бьют через край. Английский юмор также трансформировался в понятный отечественному зрителю. Что касается расследования, то тут разница в различии законодательств – российское основано на римском праве, британское – на прецедентном», – отмечает пресс-служба НТВ.

Сюжет «Старых кадров» разворачивается в Москве. Александра Токарева (Шукшина), опытный сотрудник Следственного комитета, из-за дурацкой случайности сорвала операцию по захвату преступной группировки, занимающейся тотализатором. История получила огласку, начальство не может оставить её на прежней работе, но и терять ценного сотрудника не хочет. Токареву отправляют руководить только что созданным отделом по расследованию нераскрытых преступлений – ОРНП. Отдел задуман больше ради имиджа, для улучшения которого к работе хотят привлечь отставных полицейских и поручить им заново расследовать преступления, которые не были раскрыты 20-30 лет назад.

Желающих попасть в ОРНП много, а штатных мест мало. В итоге Александра Токарева отбирает двух бывших следователей Ивана Долина (Галкин) и Бориса Лейна (Астрахан) и оперативника Георгия Бархатова (Щербаков). Бравые пенсионеры не отличаются ни покладистым характером, ни почтением к начальству.

Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала
фото: Пресс-служба канала НТВ

Иван Долин – опытный следователь. Моральный и этический стержень команды, которая нуждается в его опыте и хладнокровии. Вдовец, тяжело переживающий утрату жены. Классический благовоспитанный инспектор эпохи Морса, готовый в отчаянной борьбе за справедливость поступиться своими принципами. Главное, чтобы несильно и на пользу дела.

«Хорошо, что в нашем фильме, помимо интриги, связанной с детективным сюжетом, где каждая серия – новая история, есть и человеческие темы: любовь, предательство, жертвенность, принципиальность жизненных позиций и мировоззрение, которое ничем не вышибешь и не свернёшь. А мой герой – стержень команды, но пока сложно сказать, останется ли он таковым или будет надломлен, ведь съёмки только начались, и нужно время, чтобы полностью прочувствовать персонажа», – говорит Борис Галкин.

Борис Лейн – человек-компьютер, способный удержать в голове миллионы дел. Постоянно находится в поисках истины и нуждается в реальной и круглосуточной опеке. Типичный аутичный гений, беспомощный в быту и зацикленный на работе. Его кинематографическим товарищем по нелепости, въедливости и проницательности легко бы мог стать Коломбо.

«Я ещё в процессе понимания этого героя, погружение в роль происходит постепенно. С одной стороны, он интеллектуал и аналитик, а с другой – человек экстравагантный. Лейн достаточно сложный персонаж и этим он интересен. Но насколько часто мой герой будет влипать в разные ситуации, будет понятно только в процессе», – отмечает Дмитрий Астрахан.

Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала
фото: Пресс-служба канала НТВ

Георгий Бархатов – талантливая «ищейка», известный опер в прошлом. Бабник и забияка. Не знает понятия «субординация» и нередко решает проблемы многочисленными связями. Пижон, престарелый «мачо», который объединил трёх бывших жён и дочерей в одну большую дружную семью. Герой одного порядка с Арчи Гудвином.

«Я играю самого себя, и делаю это с удовольствием. Но есть одно отличие: мой герой – человек с замечательным чувством юмора, а у меня с ним, к сожалению, сложновато, но я стараюсь расти. Надеюсь, что дорасту до своего персонажа», – подчеркивает Борис Щербаков.

Великолепная четвёрка начинает ворошить прошлое. Оказывается, пенсионеров зря списали – первое же дело заканчивается успехом. А дальше, в процессе расследования старых преступлений, становится понятно, что сложилась отличная команда, где Александра Токарева – голова, Иван Долин – сердце, Борис Лейн – мозг, а Георгий Бархатов – азарт и, если требуется, кулаки.
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Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала фотографии
Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала фотографии
Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала фотографии
Мария Шукшина и Борис Галкин сыграют в адаптации британского сериала фотографии
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