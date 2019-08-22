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Зрители смогут сами выбрать дату выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения»

22 августа
2019 год

Новости кино >>
22 августа 2019
Приблизить дату выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» могут сами зрители, сообщает пресс-служба онлайн-платформы ТНТ-Premier, где состоится релиз картины.

Зрители смогут сами выбрать дату выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения»

«Финальная часть проекта «Чернобыль. Зона отчуждения» должна была выйти 10 октября – но теперь время «пойдет вспять». Чтобы приблизить показ фильма, достаточно зайти на страницу проекта на сайте THT-Premier и проголосовать: каждая тысяча голосов приблизит премьеру на 1 час», – отмечается в сообщении.

Голосование проходит с 22 по 31 августа, за ним можно следить в режиме реального времени. Все проголосовавшие также смогут получить промокоды THT-Premier и возможность выиграть специальные «секретные коробки» с призами. В каждой из таких коробок – билеты на закрытые кинопоказы в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре, сувениры с символикой фильма и реквизит со съёмочной площадки «Чернобыль. Зона отчуждения».

«Чернобыль. Зона отчуждения» – новый фильм, а точнее, целых три полнометражных фильма от сценариста Ильи Куликова и режиссёра Дмитрия Киселёва с участием всех звёзд одноимённого сериала. Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев и Валерия Дмитриева, а также Евгений Стычкин и Александр Яценко – в финальной истории о том, как пять подростков в противостоянии с аномальной Зоной Чернобыльской АЭС пытаются остановить мировую катастрофу. Вместо одного в онлайн-прокат выйдут три фильма с различными вариантами развития сюжета: в каждом случае действие будет начинаться одинаково, но в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт к трём разным финалам.

Этот проект поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения Зоны отчуждения.
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персоны
Константин ДавыдовВалерия ДмитриеваКристина КазинскаяДмитрий КиселёвИлья КуликовСергей РомановичЕвгений СтычкинАнвар ХалилулаевАлександр Яценко
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Чернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчуждения-2

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