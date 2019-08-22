Зрители смогут сами выбрать дату выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения»

Приблизить дату выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения
» могут сами зрители, сообщает пресс-служба онлайн-платформы ТНТ-Premier, где состоится релиз картины.
«Финальная часть проекта «Чернобыль. Зона отчуждения» должна была выйти 10 октября – но теперь время «пойдет вспять». Чтобы приблизить показ фильма, достаточно зайти на страницу проекта на сайте THT-Premier и проголосовать: каждая тысяча голосов приблизит премьеру на 1 час
», – отмечается в сообщении.
Голосование проходит с 22 по 31 августа, за ним можно следить в режиме реального времени. Все проголосовавшие также смогут получить промокоды THT-Premier и возможность выиграть специальные «секретные коробки» с призами. В каждой из таких коробок – билеты на закрытые кинопоказы в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре, сувениры с символикой фильма и реквизит со съёмочной площадки «Чернобыль. Зона отчуждения».
«Чернобыль. Зона отчуждения» – новый фильм, а точнее, целых три полнометражных фильма от сценариста Ильи Куликова
и режиссёра Дмитрия Киселёва
с участием всех звёзд одноимённого сериала. Константин Давыдов
, Кристина Казинская
, Сергей Романович
, Анвар Халилулаев
и Валерия Дмитриева
, а также Евгений Стычкин
и Александр Яценко
– в финальной истории о том, как пять подростков в противостоянии с аномальной Зоной Чернобыльской АЭС пытаются остановить мировую катастрофу. Вместо одного в онлайн-прокат выйдут три фильма с различными вариантами развития сюжета: в каждом случае действие будет начинаться одинаково, но в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт к трём разным финалам.
Этот проект поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения Зоны отчуждения.