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Дарья Румянцева и Степан Девонин стали влюбленными полицейскими

22 августа
2019 год

Новости кино >>
22 августа 2019
Только вчера мы рассказали обо всех участниках конкурсной программы «Короче» этого года, а уже сегодня на платформе «Пилигрим» можно посмотреть один из самых ярких прошлогодних дебютов этого фестиваля – короткометражку «Огонь» Марии Шульгиной, которая тогда получила приз за лучший сценарий.

Дарья Румянцева и Степан Девонин стали влюбленными полицейскими
фото: Кино.Платформа Potential

Картина создана благодаря Кино.Платформе Potential, занимающейся поддержкой молодых кинематографистов. Проект фильма занял первое место в сценарном конкурсе Potential в 2017 году. Авторы получили грант на съемки и продюсерскую поддержку. На сегодняшний день фильм принял участие более чем в 30-ти фестивалях по всему миру и был отмечен не только наградой «Короче», но и множеством других смотров.

«"Огонь" стал вторым фильмом, созданным нашим продюсерским центром. Мы, конечно, очень рады, что его судьба сложилась успешно, а еще больше тому, как складывается творческая карьера его авторов. Как нам кажется, «Огонь» получился по-настоящему зрительским фильмом, надеемся, нам удастся сохранить этот вектор и с другими проектами, которые будут запущены в ближайшее время», – отмечает про продюсер Кино.Платформы Potential Александра Алехина.

Лента рассказывает историю о влюбленной паре полицейских патрульно-постовой службы. Однажды на дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у нее в руках оружие. Главные роли исполнили Дарья Румянцева, Степан Девонин и Андрей Кондратьев. «Огонь» стал режиссерским дебютом Марии Шульгиной, которая также выступила автором сценария ленты вместе с Елизаветой Тихоновой. В этом году их новая совместная работа – сценарий к фильму «Давай разведемся!», написанный в соавторстве с Анной Пармас, был удостоен приза имени Григория Горина за лучший сценарий на 30-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Там же картина завоевала награду как лучший дебют и стала победителем зрительского голосования.
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