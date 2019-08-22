Дарья Румянцева и Степан Девонин стали влюбленными полицейскими

Картина создана благодаря Кино.Платформе Potential, занимающейся поддержкой молодых кинематографистов. Проект фильма занял первое место в сценарном конкурсе Potential в 2017 году. Авторы получили грант на съемки и продюсерскую поддержку. На сегодняшний день фильм принял участие более чем в 30-ти фестивалях по всему миру и был отмечен не только наградой «Короче», но и множеством других смотров.
«"Огонь" стал вторым фильмом, созданным нашим продюсерским центром. Мы, конечно, очень рады, что его судьба сложилась успешно, а еще больше тому, как складывается творческая карьера его авторов. Как нам кажется, «Огонь» получился по-настоящему зрительским фильмом, надеемся, нам удастся сохранить этот вектор и с другими проектами, которые будут запущены в ближайшее время», – отмечает про продюсер Кино.Платформы Potential Александра Алехина.
Лента рассказывает историю о влюбленной паре полицейских патрульно-постовой службы. Однажды на дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у нее в руках оружие. Главные роли исполнили Дарья Румянцева, Степан Девонин и Андрей Кондратьев. «Огонь» стал режиссерским дебютом Марии Шульгиной, которая также выступила автором сценария ленты вместе с Елизаветой Тихоновой. В этом году их новая совместная работа – сценарий к фильму «Давай разведемся!», написанный в соавторстве с Анной Пармас, был удостоен приза имени Григория Горина за лучший сценарий на 30-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Там же картина завоевала награду как лучший дебют и стала победителем зрительского голосования.