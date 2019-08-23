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Экранизация «Метро 2033» Глуховского выйдет 1 января 2022 года

23 августа
2019 год

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23 августа 2019
Компания ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания «Централ Партнершип» запускают в производство фантастический фильм «Метро 2033», основанный на событиях книг Дмитрия Глуховского, сообщают пресс-службы компаний.

Экранизация «Метро 2033» Глуховского выйдет 1 января 2022 года

«Мы очень рады, что наша компания подписала договор с Дмитрием Глуховским. Книга российского автора получила международное признание и стала частью культурного кода для поклонников фантастики и геймеров всей планеты. Для нас и холдинга “Газпром-Медиа” - это проект мечты, самый амбициозный и масштабный фильм, который когда-либо нами запускался. Мы планируем вложить в производство картины, в ее российское и международное продвижение рекордный бюджет для фильмов холдинга», – говорит продюсер фильма Валерий Федорович.

Вселенная постапокалиптического романа “Метро 2033” включает в себя оригинальную трилогию Глуховского: «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», более 100 романов, написанных фанатами со всего мира, несколько игр для PC, Xbox, PlayStation, ставших мировыми суперхитами. Сам роман-основоположник серии – «Метро 2033» – переведен на 40 языков. Общий тираж проданных книг превышает 5 миллионов экземпляров. Нынешняя экранизация станет первой для этого произведения, несмотря на то, что на него долгие годы претендовали западные киностудии.

«"Метро 2033" – мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить «Метро». Наши амбиции совпали - создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию «Метро» и знает ее наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом. Думаю, нам всем теперь придётся хорошо поработать - иначе горы не свернёшь», - отмечает Дмитрий Глуховский.

Съемки фильма стартуют в 2020 году.

«"Метро 2033" – культовый роман, сыгравший огромную роль в становлении целого поколения. Это сложно-постановочное произведение с точки зрения кинопроизводства и безусловный будущий хит в кинопрокате», – прокомментировал Вадим Верещагин, директор кинокомпании «Централ Партнершип»

Выход «Метро 2033» в России запланирован на 1 января 2022 года. Продюсеры картины считают, что фильм станет главным героем новогодней битвы кинорелизов и будет интересен широкой аудитории - как молодым поклонникам фантастических миров Дмитрия Глуховского, так и взрослым зрителям.

«В нашей стране за последние десятилетия сложился настоящий поп-культ постапокалипсиса, а, значит, и потенциал для кассовых сборов. Книги братьев Стругацких и Дмитрия Глуховского, Fallout и Last of Us в компьютерных играх, “Ходячие мертвецы” в сериалах и “Безумный Макс” в кино - это лишь небольшой список того, что популярно у россиян всех возрастов в разных сферах развлечений. Поэтому мы планируем для фильма масштабную рекламную кампанию, какой еще никогда не делали. В ближайшее время мы расскажем, кто станет режиссером “Метро 2033”, кто напишет сценарий и огласим кастинг. Среди создателей и актеров планируются звёздные фамилии», – подчеркнул продюсер Евгений Никишов.
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