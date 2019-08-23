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Ирина Алферова попадает в заложники вместе со школьниками

23 августа
2019 год

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23 августа 2019
Кино-театр.ру представляет отрывок из фильма Алексея А.Петрухина «Последнее испытание», в котором на экраны возвращаются герои психологической драмы «Училка», причем еще в более драматической ситуации.

Ирина Алферова попадает в заложники вместе со школьниками

Основное действие разворачивается в Доме Культуры «Мир», где должна была пройти премьера музыкального спектакля «Ромео и Джульетта». Но приятный вечер обернулся для героев настоящей драмой. Зрители шли на праздник — весёлый, яркий, а оказались в заложниках у террористов. Обычная учительница истории в исполнении Ирины Купченко решает сама вести диалог с преступниками.
Компанию Купченко составили Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Елена Захарова, Никита Тарасов, Михаил Евланов, Иван Кокорин, Олег Тактаров, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, Ирина Алферова, а также реальные участники трагедии «Норд-Ост», которым психологи посоветовали преодолеть страхи прошлого на съёмках фильма с похожей трагической обстановкой.



Режиссер картины Алексей А. Петрухин на себе испытал, каково это оказаться между жизнью и смертью: был и заложником, и на стороне освобождающих, и даже числился без вести пропавшим. Первый сценарий фильма был написан практически сразу после теракта. И писался он в непрерывном взаимодействии, в постоянных диалогах с Общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост. Семнадцать лет потребовалось для реализации идеи, несколько раз дату выхода картины переносили и вот, наконец, 29 августа «Последнее испытание» выходит в прокат.
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