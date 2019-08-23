Ирина Алферова попадает в заложники вместе со школьниками

Кино-театр.ру представляет отрывок из фильма Алексея А.Петрухина
«Последнее испытание
», в котором на экраны возвращаются герои психологической драмы «Училка
», причем еще в более драматической ситуации.
Основное действие разворачивается в Доме Культуры «Мир», где должна была пройти премьера музыкального спектакля «Ромео и Джульетта». Но приятный вечер обернулся для героев настоящей драмой. Зрители шли на праздник — весёлый, яркий, а оказались в заложниках у террористов. Обычная учительница истории в исполнении Ирины Купченко
решает сама вести диалог с преступниками.
Компанию Купченко составили Андрей Мерзликин
, Анна Чурина
, Елена Захарова
, Никита Тарасов
, Михаил Евланов
, Иван Кокорин
, Олег Тактаров
, Игорь Жижикин
, Алиса Гребенщикова
, Ирина Алферова
, а также реальные участники трагедии «Норд-Ост», которым психологи посоветовали преодолеть страхи прошлого на съёмках фильма с похожей трагической обстановкой.
Режиссер картины Алексей А. Петрухин на себе испытал, каково это оказаться между жизнью и смертью: был и заложником, и на стороне освобождающих, и даже числился без вести пропавшим. Первый сценарий фильма был написан практически сразу после теракта. И писался он в непрерывном взаимодействии, в постоянных диалогах с Общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост. Семнадцать лет потребовалось для реализации идеи, несколько раз дату выхода картины переносили и вот, наконец, 29 августа «Последнее испытание» выходит в прокат.