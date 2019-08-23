Фонд кино объявил о новых конкурсах на получение господдержки

Фонд кино со 2 до 20 сентября будет принимать заявки от компаний, претендующих на получение государственной финансовой поддержки проектов, сообщается на сайте
фонда.
Всего объявлено два конкурса. Первый касается производства фильмов для детской и семейной аудитории, а также анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. На эти цели Правительство РФ выделило в мае этого года дополнительный миллиард рублей, который Фонд и должен распределить.
Во втором конкурсе могут участвовать компании, не являющиеся лидерами отечественного производства. На лучшие проекты Фонд кино готов выделить порядка 390 млн рублей, оставшихся после не самого удачного весеннего конкурса. Тогда в Фонд кино было подано 126 заявок, до питчинга дошли 46, однако поддержку на безвозвратной основе получили только 14 проектов.
«На нынешний конкурс были представлены сценарии проектов, которые вряд ли бы вышли в широкий прокат, а именно такая задача стоит перед финансируемыми Фондом кино проектами. Думаю, к сентябрю часть проектов, у которых есть потенциал, будут доработаны, а также появятся новые проекты
», – отмечал тогда глава Фонда кино Вячеслав Тельнов
.