Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой

В сети появился первый трейлер комедийной драмы «Волшебник»
режиссёра Михаила Морскова
(«Состояние»
), для которого этот фильм станет дебютом в полнометражном кино.
По сюжету в прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.
Главные роли в фильме сыграли Максим Суханов
, Семён Трескунов
, Ирина Купченко
, Ангелина Стречина
, Владимир Капустин
, Василиса Измайлова
, Иван Охлобыстин
и Сергей Чонишвили
. Оператором выступил Денис Першин
.
На российских экранах «Волшебник»
появится 3 октября 2019 года.