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Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой

23 августа
2019 год

Новости кино >>
23 августа 2019
В сети появился первый трейлер комедийной драмы «Волшебник» режиссёра Михаила Морскова («Состояние»), для которого этот фильм станет дебютом в полнометражном кино.


По сюжету в прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой

Главные роли в фильме сыграли Максим Суханов, Семён Трескунов, Ирина Купченко, Ангелина Стречина, Владимир Капустин, Василиса Измайлова, Иван Охлобыстин и Сергей Чонишвили. Оператором выступил Денис Першин.

На российских экранах «Волшебник» появится 3 октября 2019 года.
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Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой фотографии
Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой фотографии
Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой фотографии
Прожжённый рокер Максим Суханов помогает Семёну Трескунову завоевать девушку музыкой фотографии
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