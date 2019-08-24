На больших экранах покажут лучшие короткометражные фильмы 30-го «Кинотавра»

12 сентября на большие экраны страны выйдет специальный выпуск «Русского краткого», в который включены пять лучших российских короткометражных картин, отмеченных призами 30-го «Кинотавра». Об этом сообщает кинокомпания «Пионер», отвечающая за прокат альманаха.
«Русское краткое» — это регулярные сборники российского короткометражного кино. После четырёх уже выпущенных сборников с осени 2018-го, которые были показаны на 310 экранах в 32 городах России, пятый альманах в составе призёров «Кинотавра» будет представлен только в кинотеатральном прокате, поддерживая уровень фестиваля, нацеленный на премьерность и большой экран.