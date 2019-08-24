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На больших экранах покажут лучшие короткометражные фильмы 30-го «Кинотавра»

24 августа
2019 год

Новости кино >>
24 августа 2019
12 сентября на большие экраны страны выйдет специальный выпуск «Русского краткого», в который включены пять лучших российских короткометражных картин, отмеченных призами 30-го «Кинотавра». Об этом сообщает кинокомпания «Пионер», отвечающая за прокат альманаха.

Среди фильмов-лауреатов – режиссёрский дебют актрисы Паулины АндреевойПлачу с вами»), а также новые работы уже известных молодых режиссёров Михаила МестецкогоОдна историческая ошибка») и Елизаветы Стишовой@Жених»). Режиссёр из Екатеринбурга Иван Соснин с новеллой «Интервью», а также обладатель Гран-при конкурса короткого метра «Кинотавра» Михаил Архипов с поэтичной картиной «Топливо».

На больших экранах покажут лучшие короткометражные фильмы 30-го «Кинотавра»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Пионер»

Над лучшими картинами работали известные продюсеры Наталья Мокрицкая, Елена Яцура, Сергей Корнихин и Сергей Яхонтов. Ведущие российские актёры с энтузиазмом поддерживают формат короткометражного фильма и часто появляются в коротких картинах. Среди них Алексей Серебряков, Марина Васильева, Юлия Ауг, Павел Ворожцов, Александр Горчилин, Михаил Горевой, Ольга Сутулова, Евгения Симонова, Роза Хайруллина, Никита Кукушкин и Ольга Добрина.

«Русское краткое» — это регулярные сборники российского короткометражного кино. После четырёх уже выпущенных сборников с осени 2018-го, которые были показаны на 310 экранах в 32 городах России, пятый альманах в составе призёров «Кинотавра» будет представлен только в кинотеатральном прокате, поддерживая уровень фестиваля, нацеленный на премьерность и большой экран.
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На больших экранах покажут лучшие короткометражные фильмы 30-го «Кинотавра» фотографии
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