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«Практическая магия» получит многосерийный приквел

24 августа
2019 год

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24 августа 2019
На телевидении появится многосерийный приквел «Практической магии» Гриффина Данна, уверяет Variety.

Десятисерийное телешоу «Правила магии» (Rules of Magic) поведает о Фрэнни, Джете и Винсенте Оуэнсе, живущих в Нью-Йорке 1960-х. Брат с сёстрами обнаруживают, что являются потомками ведьм, и пытаются обуздать свои магические отклонения, влияющие на их изоляцию от общества.

«Практическая магия» получит многосерийный приквел
фото: «Практическая магия»

За производство сериала отвечает новоиспечённый стриминговый сервис HBO Max. Мелисса Розенберг и Дэна Баратта числятся сценаристками и шоураннерами.

В оригинале, вышедшем в 1998-м, Николь Кидман и Сандра Буллок сыграли двух сестёр-ведьм, проживающих с тётушками. В городе их не любят, опасаясь их колдовских чар, да и девушки давно хотят избавиться от своего таланта и стать нормальными людьми, устроить свою жизнь, завести семью. Но древнее проклятие не даёт им заскучать, а связи с обычными людьми доводят до исступления и превращают в настоящих разъярённых фурий.
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