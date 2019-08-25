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11 октября выйдет полнометражный сиквел сериала «Во все тяжкие»

25 августа
2019 год

Новости кино >>
25 августа 2019
Объявлена дата релиза полнометражной картины «Эль Камино: Во все тяжкие» (El Camino: A Breaking Bad Movie). Согласно Collider, сиквел популярного сериала появится на стриминговом сервисе Netflix 11 октября.



В центре событий фильма окажется Джесси Пинкман (Аарон Пол), сбежавший из плена на машине марки Chevrolet El Camin. За постановку и сценарий отвечает создатель оригинального шоу Винс Гиллиган.

Увидим ли мы в кадре Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), Сола Гудмана (Боб Оденкерк) и других персонажей любимого телешоу, пока неизвестно.
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11 октября выйдет полнометражный сиквел сериала «Во все тяжкие» фотографии
11 октября выйдет полнометражный сиквел сериала «Во все тяжкие» фотографии
11 октября выйдет полнометражный сиквел сериала «Во все тяжкие» фотографии
11 октября выйдет полнометражный сиквел сериала «Во все тяжкие» фотографии
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