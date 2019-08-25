11 октября выйдет полнометражный сиквел сериала «Во все тяжкие»

Объявлена дата релиза полнометражной картины «Эль Камино: Во все тяжкие» (El Camino: A Breaking Bad Movie). Согласно Collider, сиквел популярного сериала появится на стриминговом сервисе Netflix 11 октября.
В центре событий фильма окажется Джесси Пинкман (Аарон Пол), сбежавший из плена на машине марки Chevrolet El Camin. За постановку и сценарий отвечает создатель оригинального шоу Винс Гиллиган.
Увидим ли мы в кадре Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), Сола Гудмана (Боб Оденкерк) и других персонажей любимого телешоу, пока неизвестно.