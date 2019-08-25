ревью

Новости кино Анонсированы новые сериалы о марвеловских супергероях Студия Marvel создаст «Мисс Марвел», «Лунного рыцаря» и «Женщину-Халка».

Новости кино Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссёру, сценаристу, актёру и музыканту было 42 года.

Ролики фильмов «Дефолт» Глава отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи уверяет, что страна столкнется с финансовым кризисом, но её никто не слушает.