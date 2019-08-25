Анонсированы новые сериалы о марвеловских супергероях

Студия Marvel создаст три новых сериала о супергероях — «Мисс Марвел
», «Лунный рыцарь
» и «Женщина-Халк
». О телешоу, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+, рассказал Кевин Файги
на выставке D23, уточняет Deadline
.
«Мисс Марвел», чьим шоураннером числится Биша К. Али
, поведает о подростке Камале Хан, умеющей растягивать своё тело. Для Marvel это будет первая супергероиня мусульманского происхождения.
Зритель также познакомится с Лунным рыцарем, чью маску в комиксах носит бывший агент ЦРУ Марк Спектор, которого чуть не убил террорист Бушман. Жизнь Марка была спасена древним египетским богом Коншу, после чего он стал супергероем.
Женщиной-Халком станет Дженнифер Уолтерс — двоюродная сестра Брюса Беннера. Она получила от него экстренное переливание крови после травмы, тем самым приобретя качества Халка.