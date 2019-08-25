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Анонсированы новые сериалы о марвеловских супергероях

25 августа
2019 год

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25 августа 2019
Студия Marvel создаст три новых сериала о супергероях — «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк». О телешоу, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+, рассказал Кевин Файги на выставке D23, уточняет Deadline.

Анонсированы новые сериалы о марвеловских супергероях
фото: deadline.com

«Мисс Марвел», чьим шоураннером числится Биша К. Али, поведает о подростке Камале Хан, умеющей растягивать своё тело. Для Marvel это будет первая супергероиня мусульманского происхождения.

Зритель также познакомится с Лунным рыцарем, чью маску в комиксах носит бывший агент ЦРУ Марк Спектор, которого чуть не убил террорист Бушман. Жизнь Марка была спасена древним египетским богом Коншу, после чего он стал супергероем.

Женщиной-Халком станет Дженнифер Уолтерс — двоюродная сестра Брюса Беннера. Она получила от него экстренное переливание крови после травмы, тем самым приобретя качества Халка.
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Анонсированы новые сериалы о марвеловских супергероях фотографии
Анонсированы новые сериалы о марвеловских супергероях фотографии
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