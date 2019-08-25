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Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля

25 августа
2019 год

Новости кино >>
25 августа 2019
Стал известен состав жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдёт с 28 августа по 7 сентября на острове Лидо.

Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля
фото: labiennale.org

Как сообщается на сайте смотра, президентом стала режиссёр Лукреция Мартел. В оценке конкурсных работ ей помогут актриса Стэйси Мартин, режиссёры Мэри Хэррон, Шинья Цукамото и Паоло Вирдзи, кинооператор Родриго Прието, а также историк кино и критик Крис Хандлинг.

Фестиваль откроется новой работой японского режиссёра Хирокадзу Корээды «Правда». В программу Мостры также включены «Джокер» Тодда Филиппса, сай-фай Джеймса Грэя «К звёздам», «Брачная история» Ноа Баумбаха, политический триллер Стивена Содерберга «Прачечная», «Дело Дрейфуса» Романа Полански и другие картины. На награды конкурсной программы «Горизонты» в этом году претендует снятый в копродукции России и Грузии фильм Дмитрия Мамулии «Преступный человек».
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