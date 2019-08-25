Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля

Стал известен состав жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 28 августа по 7 сентября на острове Лидо.
Как сообщается на сайте
смотра, президентом стала режиссёр Лукреция Мартел
. В оценке конкурсных работ ей помогут актриса Стэйси Мартин
, режиссёры Мэри Хэррон
, Шинья Цукамото
и Паоло Вирдзи
, кинооператор Родриго Прието
, а также историк кино и критик Крис Хандлинг
.
Фестиваль откроется новой работой японского режиссёра Хирокадзу Корээды «Правда»
. В программу Мостры также включены «Джокер
» Тодда Филиппса
, сай-фай Джеймса Грэя
«К звёздам
», «Брачная история
» Ноа Баумбаха
, политический триллер Стивена Содерберга
«Прачечная
», «Дело Дрейфуса
» Романа Полански
и другие картины. На награды конкурсной программы «Горизонты» в этом году претендует снятый в копродукции России и Грузии фильм Дмитрия Мамулии
«Преступный человек
».