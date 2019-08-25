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Игорь Хомский погиб в ДТП

25 августа
2019 год

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25 августа 2019
25 августа в ДТП погиб режиссёр, сценарист, актёр и музыкант Игорь Хомский. Согласно ТАСС, авария произошла на юго-востоке Москвы.

«Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб», — цитирует агентство пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

Игорь Хомский погиб в ДТП
фото: tass.ru

Смерть режиссёра подтвердила и пресс-служба телеканала ТНТ, демонстрировавшего его сериал «Закон каменных джунглей». «Телеканал ТНТ выражает искренние соболезнования близким, друзьям и всем поклонникам талантливого режиссёра. За свою творческую жизнь он создал немало интересных проектов, полюбившихся зрителям по всей России. Мир потерял большого профессионала, человека, любившего и отдававшего себя целиком искусству», — сказали в пресс-службе.

Игорь Хомский родился в Москве 28 августа 1976 года. В 2008-м окончил ВГИК (мастерская Вадима Абдрашитова). Его дипломная работа — короткометражный фильм «Очная ставка» — была номинирована на студенческий «Оскар» и входит в двадцатку лучших работ в истории ВГИКа. Другие фильмы также имели награды на международных фестивалях. Работал над сериалом «Закон каменных джунглей», снял ленты «Неоконченный урок» и «История N». В 2019-м приступил к работе над восьмисерийным мистическим детективом «Шаман».
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