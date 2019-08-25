Игорь Хомский погиб в ДТП

25 августа в ДТП погиб режиссёр, сценарист, актёр и музыкант Игорь Хомский
. Согласно ТАСС
, авария произошла на юго-востоке Москвы.
«Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб», —
цитирует агентство пресс-службу столичного управления ГИБДД России.
Смерть режиссёра подтвердила и пресс-служба телеканала ТНТ, демонстрировавшего его сериал «Закон каменных джунглей
». «Телеканал ТНТ выражает искренние соболезнования близким, друзьям и всем поклонникам талантливого режиссёра. За свою творческую жизнь он создал немало интересных проектов, полюбившихся зрителям по всей России. Мир потерял большого профессионала, человека, любившего и отдававшего себя целиком искусству», —
сказали в пресс-службе.
Игорь Хомский родился в Москве 28 августа 1976 года. В 2008-м окончил ВГИК (мастерская Вадима Абдрашитова
). Его дипломная работа — короткометражный фильм «Очная ставка
» — была номинирована на студенческий «Оскар» и входит в двадцатку лучших работ в истории ВГИКа. Другие фильмы также имели награды на международных фестивалях. Работал над сериалом «Закон каменных джунглей», снял ленты «Неоконченный урок
» и «История N
». В 2019-м приступил к работе над восьмисерийным мистическим детективом «Шаман
».