Фильмы с Максимом Сухановым, Шамилем Хаматовым и Александром Кузнецовым вошли в конкурс «Амурской осени»

Организаторы 17-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», который пройдет в Благовещенске с 14 по 22 сентября, объявили конкурсную программу смотра.
«Уже третий год в киноконкурсах – полнометражном и короткометражном – участвуют фильмы, для которых это первый показ. Киноконкурсы фестиваля состоят преимущественно из премьер. Каждый из конкурсов оценивает свое жюри», – отмечают организаторы.
Жюри этого конкурса возглавит режиссер, сценарист, продюсер Владимир Алеников, оценивать работу вместе с ним будут режиссер Борис Гуц, кинокритик Светлана Хохрякова, актер Андрей Руденский и продюсер Екатерина Сарычева. В блоке короткометражного кино будет представлено 25 фильмов, лучший из которых выберет жюри под руководством режиссера Влада Фурмана.
«Амурская Осень» – единственный в России фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей. В театральном конкурсе соревнуются 12 спектаклей. Среди них – «Лабиринты сна», «Загадочный уикэнд», «Клёв»,«Идеальный свидетель», «Спасти рядового Гамлета», «Босиком по парку», «Авантюристы поневоле», «Ну и фрукты», «Срочно выйду замуж», «Случайное танго», «Однажды в Италии», «Тайны королевской кухни». Театральное жюри возглавляет народная артистка России Валентина Талызина. Членами жюри выступят заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженный артист России, режиссер, актер Василий Мищенко, актер Сергей Перегудов, продюсер Ефим Спектор.
фото: Сергей Перегудов
На церемонии открытия фестиваля будет вручен специальный приз за вклад в в мировое кино. В этом году лауреатом этой награды станет сербский актер, режиссер, самый известный «индеец» Советского Союза Гойко Митич. Также в рамках фестиваля пройдет ретроспектива фильмов с его участием.
Кроме того с этого года «Амурская осень» выделяет в отдельную программу фильмы перспективных режиссеров России. Так, в рамках фестиваля пройдет ретроспектива фильмов режиссера Ивана И. Твердовского. Также вне конкурса на фестивале будет представлена панорама современного японского кино, пройдут специальные показы китайских фильмов и копродукций.По окончании фестиваля гости и участники «Амурской Осени» побывают в провинции Ляолин, где пройдут показы короткометражного российского и китайского кино.
Фестиваль проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, а также правительства Амурской области и администрации г. Благовещенска, а также при поддержке системы президентских грантов.