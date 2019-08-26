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Новый сезон «Ворониных» выйдет 16 сентября

26 августа
2019 год

Новости кино >>
26 августа 2019
Канал СТС 16 сентября начинает показ нового сезона сериала «Воронины», который идет в эфире уже почти 10 лет, сообщает пресс-служба телеканала.

Новый сезон «Ворониных» выйдет 16 сентября
фото: Пресс-служба канала СТС

Первая серия хита СТС появилась на свет 16 ноября 2009 года. «Воронины» стали первой и самой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда». После 210-й серии российские герои обрели самостоятельную жизнь.

По словам исполнителя роли Константина Воронина – Георгия Дронова – сериал подарили ему огромную зрительскую любовь и знакомства с актёрами и режиссёрами.

«Я получил от проекта и творческое, и финансовое удовлетворение, в общем, много разных бонусов и связей, а в своём личном рейтинге профессиональных достижений поднялся ещё на одну или даже несколько ступеней», – подчеркнул актер.

Георгий также играет с коллегами по сериалу в спектаклях «Чужих мужей не бывает» и «Шалости женатого плута». Кстати, во время съёмок «Ворониных» он впервые примерил роль отца: в семье Дронова появились дочь Алиса и сын Фёдор.

Новый сезон «Ворониных» выйдет 16 сентября
фото: Пресс-служба канала СТС

Большие перемены произошли в карьере исполнителя роли Лёни Воронина – Станислава Дужникова. В 2014 году он стал заслуженным артистом Республики Мордовия. В том же году был удостоен премии Олега Табакова, а в 2018 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». С 2009 года актёр служит в МХТ имени Чехова, где играет в семи спектаклях. Кроме того, он озвучивает мультфильмы, активно снимается в кино и сериалах, ведёт телепрограммы и занимается фотографией. В прошлом году он открыл выставку «Настоящие люди», где представил портреты как известных, так и обычных людей. В личной жизни актёра также случились изменения. Станислав расстался с актрисой Кристиной Бабушкиной, которая родила ему дочь Устинью. Сейчас он встречается с флористом Катериной Волга. Кстати, у Дужникова есть ещё одно личное достижение: на площадке «Ворониных» он похудел на двадцать килограммов. Такое же достижение и за плечами актрисы Юлии Куварзиной – жены Лени, Насти Ворониной. Кроме того, как говорит актриса, благодаря «Ворониным» ей поступает большое количество предложений в кино и театре. Сейчас она служит в Театре на Таганке, а также играет в спектаклях «Любовь и голуби» и «Шалости женатого плута» с коллегами по сериалу.

Артисту Борису Клюеву роль Николая Воронина обеспечила главную телевизионную награду ТЭФИ. А этой весной Борис Владимирович получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сейчас народный артист не только снимается в кино и сериалах, но и озвучивает персонажей голливудских фильмов, сериалов и мультфильмов. Кстати, в этом году Клюев отметил двойной юбилей: своё 75-летие и 50 лет службы в Малом театре.

Новый сезон «Ворониных» выйдет 16 сентября
фото: Пресс-служба канала СТС

Всенародную любовь сериал подарил и Анне Фроловцевой, исполнительнице роли Галины Ивановны Ворониной. Многие, кстати, отмечают, что она, как и её героиня, любит готовить и всех угощать. Так, актриса периодически приносит на съёмочную площадку «Ворониных» блюда собственного приготовления, например свои фирменные пельмени из трёх видов мяса. В перерывах между съёмками она путешествует, играет в спектаклях и воспитывает внучек Анну и Полину.

В новом сезоне большая семья Ворониных отправится в Сочи. Там герои пройдут испытание джигитами и шашлыками, попадут на пенную вечеринку, инсценируют похищение в духе «Кавказской пленницы» и встретят орла-мошенника.
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Новый сезон «Ворониных» выйдет 16 сентября фотографии
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