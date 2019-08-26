«Ночь кино» в этом году посетило рекордное количество зрителей

Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая проходила 24 августа, посетило более 860 тысяч человек, это рекордный показатель за время проведения акции, сообщается на сайте Фонда кино, который был организатором мероприятий.
фото: Фонд кино
«Я рад, что придуманная три года назад Фондом кино и Министерством культуры РФ акция стала так популярна среди жителей нашей большой страны. В этом году еще на этапе подготовки акции мы зафиксировали рекордное количество заявок от более чем 3,5 тысяч площадок. Интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам, их грамотная работа по продвижению акции «Ночь кино» позволила собрать на минувших выходных рекордное количество зрителей», – отметил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Самыми активными регионами стали: Краснодарский край, Белгородская область, Кемеровская область, Саратовская область и Свердловская область.