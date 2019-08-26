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«Ночь кино» в этом году посетило рекордное количество зрителей

26 августа
2019 год

Новости кино >>
26 августа 2019
Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая проходила 24 августа, посетило более 860 тысяч человек, это рекордный показатель за время проведения акции, сообщается на сайте Фонда кино, который был организатором мероприятий.

«Ночь кино» в этом году посетило рекордное количество зрителей
фото: Фонд кино

«Я рад, что придуманная три года назад Фондом кино и Министерством культуры РФ акция стала так популярна среди жителей нашей большой страны. В этом году еще на этапе подготовки акции мы зафиксировали рекордное количество заявок от более чем 3,5 тысяч площадок. Интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам, их грамотная работа по продвижению акции «Ночь кино» позволила собрать на минувших выходных рекордное количество зрителей», – отметил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Самыми активными регионами стали: Краснодарский край, Белгородская область, Кемеровская область, Саратовская область и Свердловская область.

Минкультуры России и Фонд кино являются организаторами Всероссийской акции «Ночь кино» с момента ее появления – с 2016 года. С 27 июня по 10 июля 2019 года на сайте информационного агентства ТАСС зрители могли проголосовать за понравившиеся российские фильмы для включения их в программу показов «Ночи кино». Победителями голосования стали три художественных фильма: «Балканский рубеж» (реж. Андрей Волгин), «Домовой» (реж. Евгений Бедарев), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (реж. Илья Куликов).
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