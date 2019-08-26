Жерар Депардье станет Брежневым

Французский актер Жерар Депардье
исполнит роль генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме под рабочим названием «Человеческое лицо
», посвященном «Пражской весне», сообщает ТАСС
.
Режиссером ленты выступит хорватский постановщик Лордан Зафранович
, наблюдавший за событиями 1968 года в Праге, будучи студентом местного института кинематографии. Сценарий фильма пока готов наполовину. В настоящее время его автор – словацкий сценарист Карол Главка
– дописывает в Праге окончание, которое должно быть готово в конце сентября. Планируется, что съемки начнутся в 2021 году, а на широкий экран лента выйдет в 2022. Предполагаемый бюджет фильма - 260 млн крон (более $10 млн), что сделает фильм самым дорогим из когда-либо снятых словацкими кинематографистами.
Главным героем ленты станет лидер чехословацкой компартии Александр Дубчек, однако, кто сыграет эту роль, пока не известно. Продюсер ленты Андрей Лека
отмечает, что это будет «актер с мировой известностью, но пока переговоры с ним еще не завершены».
Первый секретарь ЦК компартии Чехословакии Александр Дубчек (1921-1992) в начале 1968 года взял курс на построение в ЧССР «социализма с человеческим лицом» и предпринял попытку проведения широких демократических реформ. Этот период, получивший название «Пражская весна», завершился в августе 1968 года, когда в страну были введены войска стран Варшавского договора (СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии). Сам Дубчек после этого был исключен из компартии, лишен депутатских полномочий и направлен в Словакию, бывшую тогда частью ЧССР, где до выхода на пенсию в 1981 году работал в системе лесного хозяйства.