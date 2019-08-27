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Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка»

27 августа
2019 год

Новости кино >>
27 августа 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер мелодраматического сериала «Цыганка» производства кинокомпании Star Media. Режиссёром 24-серийной истории выступил Александр Тименко («Нити судьбы»).


Коренной петербуржец Максим, несмотря на отсутствие перспектив в науке в непростые 90-е, предан своему делу. Он филолог, изучающий фольклор. Интеллигентный, умный, эрудированный. В такого сложно не влюбиться. В него тайно влюблена его студентка Люба, но Максим не верит в спонтанные чувства.
Люба убеждает Максима поехать в село Русалино, где живет ее тетя, и до сих пор бережно хранятся старинные обычаи и песни. Девушке кажется, что поездка поможет им сблизиться, и Максим, наконец, обратит на нее внимание.
В селе героев ждут непростые испытания и судьбоносные встречи. В волшебную ночь на Ивана Купалу Максим встретит красавицу-цыганку Раду, которая спасет его от неминуемой гибели. Эта встреча резко перевернет жизни не только Максима и Рады, но и связанных с ними людей. Их любовь вспыхнет, как пламя, но обстоятельства не дадут им быть вместе. Трагические события переплетутся в затянутый узел семейных тайн.

Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка»

«Наш фильм – очень красивая история любви, - рассказал Александр Тименко. - Любви мужчины и женщины, матери к своему ребенку. А еще это история самопожертвования и выбора между долгом и любовью. Неправильный выбор может привести к тяжелым последствиям и для того, кто его совершает, и для окружающих. Путь искупления своих ошибок может быть длинным, но судьба иногда дает шанс все исправить. Главное, как человек пройдет этот путь. Действие картины происходит в 90-е и наши дни. Мы старались максимально воссоздать атмосферу того времени, чтобы вызвать у зрителей ностальгию – это тоже эмоция, которую сложно подделать. Поэтому у нас все по-настоящему – и цыгане, и приметы времени, и любовь».

Ведущие роли в сериале сыграли Виктория Полторак, Дмитрий Пчела, Андрей Ланд, Екатерина Варченко, Игорь Крикунов, Олеся Жураковская, Артур Логай, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, Людмила Крикунова, Андрей Исаенко, Лилия Нагорная, Ирина Мельник, Тамара Антропова, Оксана Воронина, Екатерина Кистень, Игорь Назаров, Юлия Шугар, Мирослав Павличенко, Юрий Яковлев-Суханов и Маргарита Бахтина.

Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка»

«Моя бабушка была цыганкой, и мне всегда хотелось сыграть цыганку, - призналась исполнительница роли Рады Виктория Полторак. - Это – моя карма. Тем более, что моя Рада – особенная. Она бунтует, хочет быть образованной европеизированной женщиной. Но эмоции у нее при этом цыганские, так что я могла не сдерживать свой темперамент на этих съемках. Рада – страстная натура. На ее пути встречается много достойных мужчин, но она идет по своему пути – к Максиму, которого полюбила раз и навсегда. И в процессе этого пути меняется – становится мудрее, набирается опыта».

«Для меня этот проект стал уникальным шансом попробовать то, чего никогда не сможешь себе позволить в обычной жизни, - поделился Дмитрий Пчела, сыгравший роль Максима. - Мы работали с настоящим цыганским театром, учились танцевать национальные танцы, петь таборные песни. Полное погружение в удивительную, незнакомую ранее культуру. Это все отражалось и на моих эмоциях. Меня возмущал главный недостаток моего героя – нерешительность, происходящая от хорошего воспитания. Временами даже хотелось сказать ему: «Одумайся, питерский интеллигент! Борись за свою любовь».

Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка»

Российская премьера сериала «Цыганка» состоится 16 сентября на телеканале «Dомашний».
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Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка» фотографии
Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка» фотографии
Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка» фотографии
Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка» фотографии
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