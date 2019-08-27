Песни, страсти и любовь: Виктория Полторак и Дмитрий Пчела в сериале «Цыганка»

Кино-театр.ру
представляет трейлер мелодраматического сериала «Цыганка»
производства кинокомпании Star Media. Режиссёром 24-серийной истории выступил Александр Тименко
(«Нити судьбы»
).
Коренной петербуржец Максим, несмотря на отсутствие перспектив в науке в непростые 90-е, предан своему делу. Он филолог, изучающий фольклор. Интеллигентный, умный, эрудированный. В такого сложно не влюбиться. В него тайно влюблена его студентка Люба, но Максим не верит в спонтанные чувства.
Люба убеждает Максима поехать в село Русалино, где живет ее тетя, и до сих пор бережно хранятся старинные обычаи и песни. Девушке кажется, что поездка поможет им сблизиться, и Максим, наконец, обратит на нее внимание.
В селе героев ждут непростые испытания и судьбоносные встречи. В волшебную ночь на Ивана Купалу Максим встретит красавицу-цыганку Раду, которая спасет его от неминуемой гибели. Эта встреча резко перевернет жизни не только Максима и Рады, но и связанных с ними людей. Их любовь вспыхнет, как пламя, но обстоятельства не дадут им быть вместе. Трагические события переплетутся в затянутый узел семейных тайн.
«Наш фильм – очень красивая история любви
, - рассказал Александр Тименко. - Любви мужчины и женщины, матери к своему ребенку. А еще это история самопожертвования и выбора между долгом и любовью. Неправильный выбор может привести к тяжелым последствиям и для того, кто его совершает, и для окружающих. Путь искупления своих ошибок может быть длинным, но судьба иногда дает шанс все исправить. Главное, как человек пройдет этот путь. Действие картины происходит в 90-е и наши дни. Мы старались максимально воссоздать атмосферу того времени, чтобы вызвать у зрителей ностальгию – это тоже эмоция, которую сложно подделать. Поэтому у нас все по-настоящему – и цыгане, и приметы времени, и любовь
».
Ведущие роли в сериале сыграли Виктория Полторак
, Дмитрий Пчела
, Андрей Ланд
, Екатерина Варченко
, Игорь Крикунов
, Олеся Жураковская
, Артур Логай
, Анна Сагайдачная
, Ксения Мишина
, Людмила Крикунова
, Андрей Исаенко
, Лилия Нагорная
, Ирина Мельник
, Тамара Антропова
, Оксана Воронина
, Екатерина Кистень
, Игорь Назаров
, Юлия Шугар
, Мирослав Павличенко
, Юрий Яковлев-Суханов
и Маргарита Бахтина
.
«Моя бабушка была цыганкой, и мне всегда хотелось сыграть цыганку
, - призналась исполнительница роли Рады Виктория Полторак. - Это – моя карма. Тем более, что моя Рада – особенная. Она бунтует, хочет быть образованной европеизированной женщиной. Но эмоции у нее при этом цыганские, так что я могла не сдерживать свой темперамент на этих съемках. Рада – страстная натура. На ее пути встречается много достойных мужчин, но она идет по своему пути – к Максиму, которого полюбила раз и навсегда. И в процессе этого пути меняется – становится мудрее, набирается опыта
».
«Для меня этот проект стал уникальным шансом попробовать то, чего никогда не сможешь себе позволить в обычной жизни
, - поделился Дмитрий Пчела, сыгравший роль Максима. - Мы работали с настоящим цыганским театром, учились танцевать национальные танцы, петь таборные песни. Полное погружение в удивительную, незнакомую ранее культуру. Это все отражалось и на моих эмоциях. Меня возмущал главный недостаток моего героя – нерешительность, происходящая от хорошего воспитания. Временами даже хотелось сказать ему: «Одумайся, питерский интеллигент! Борись за свою любовь
».
Российская премьера сериала «Цыганка»
состоится 16 сентября на телеканале «Dомашний».