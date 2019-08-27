Натан Филлион сыграет в продолжении «Отряда самоубийц»

Мальколм Рейнольдс
, он же Касл
, он же Натан Филлион
сыграет у своего друга Джеймса Ганна
в сиквеле «Отряда самоубийц
», уверяет Deadline
.
Какую роль доверил своему приятелю режиссёр, пока неизвестно. Ранее они неоднократно работали вместе, начиная с хоррора «Слизняк
» и заканчивая «Стражами галактики
».
В своеобразном перезапуске кинокомикса 2016 года Идрис Эльба
станет Дэдшотом вместо Уилла Смита
, а Марго Робби
вернётся к образу Харли Квинн. Кроме того, к фильму присоединились Виола Дэвис
, Джей Кортни
, Йоэль Киннаман
, Джон Сина
и другие актёры.
«Отряд самоубийц 2
», сценарием и постановкой которого занимается Ганн, должен выйти на экраны 6 августа 2021 года.