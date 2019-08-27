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Натан Филлион сыграет в продолжении «Отряда самоубийц»

27 августа
2019 год

Новости кино >>
27 августа 2019
Мальколм Рейнольдс, он же Касл, он же Натан Филлион сыграет у своего друга Джеймса Ганна в сиквеле «Отряда самоубийц», уверяет Deadline.

Какую роль доверил своему приятелю режиссёр, пока неизвестно. Ранее они неоднократно работали вместе, начиная с хоррора «Слизняк» и заканчивая «Стражами галактики».

Натан Филлион сыграет в продолжении «Отряда самоубийц»
фото: lowyat.net

В своеобразном перезапуске кинокомикса 2016 года Идрис Эльба станет Дэдшотом вместо Уилла Смита, а Марго Робби вернётся к образу Харли Квинн. Кроме того, к фильму присоединились Виола Дэвис, Джей Кортни, Йоэль Киннаман, Джон Сина и другие актёры.

«Отряд самоубийц 2», сценарием и постановкой которого занимается Ганн, должен выйти на экраны 6 августа 2021 года.
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