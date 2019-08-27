Илья Глинников присоединился к команде третьего сезона «Фитнеса»

Герой Глинникова окажется новым тренером, который попробует навести свои порядки в спортклубе. Своего героя Илья называет «мастер зло» и акцентирует, что «каждый может быть хорошим и добрым, а вот злом быть не так и легко». Возможно, на мысли о тяжёлой участи Илью натолкнули десять звонких пощечин, которые актёр стойко переносил дубль за дублем от партнёрши по проекту Софьи Зайки.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
«Думаю, коллеги просто хотели взбодрить меня перед сезоном, – смеётся Илья. – Мне нравится, сразу в бой!».