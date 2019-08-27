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Илья Глинников присоединился к команде третьего сезона «Фитнеса»

27 августа
2019 год

Новости кино >>
27 августа 2019
Илья Глинников и Эвелина Блёданс присоединились к третьему сезону сериала «Фитнес», чьи съёмки уже стартовали. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Супер».

Герой Глинникова окажется новым тренером, который попробует навести свои порядки в спортклубе. Своего героя Илья называет «мастер зло» и акцентирует, что «каждый может быть хорошим и добрым, а вот злом быть не так и легко». Возможно, на мысли о тяжёлой участи Илью натолкнули десять звонких пощечин, которые актёр стойко переносил дубль за дублем от партнёрши по проекту Софьи Зайки.

На съёмках третьего сезона
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«Думаю, коллеги просто хотели взбодрить меня перед сезоном, – смеётся Илья. – Мне нравится, сразу в бой!».

Премьера второго сезона «Фитнеса» состоится на телеканале «Супер» 23 сентября в 21.00. В долгожданном продолжении вновь появятся любимые герои «СуперФита»: тренеры Олег (Роман Курцын) и Полина (Татьяна Храмова), управляющий Витамин (Михаил Трухин), его помощница Ася (Софья Зайка) и её жених Боря (Борис Дергачёв). Кроме того, к тренерскому составу клуба присоединится массажист Фил (Филипп Бледный) и экстравагантная Бэлла (Светлана Камынина).
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