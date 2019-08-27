Александр Лазарев-младший стал «Дипломатом»

По сюжету, основанному на сценарии Аллы Криницыной, когда-то перед потомственным молодым дипломатом Петром Андреевичем Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь свой обширный дипломатический опыт Лучников в основном применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жизнь с чистого листа. Главную роль сыграл Александр Лазарев-младший, Светлана Немоляева воплотила образ его матери, а экранным отцом семейства выступил Игорь Ясулович.
По словам Юрия Кузьменко, он «сразу хотел снимать Александра Лазарева-младшего, и проблем с выбором у меня не было — он идеально подходит на роль. А когда я прочитал сценарий, то понял, что сына и маму нужно сыграть именно Лазареву и Немоляевой. Саша очень трепетно относится к маме, следит, чтобы ей всегда было максимально комфортно. Кстати, в своё время я снимал Сашиного отца — Лазарева-старшего. В "Дипломате" снялась и представительница третьего поколения династии Лазаревых — Полина. Кроме того, у нас получилась замечательная экранная семья. А какие страсти разгораются в любовном треугольнике Немоляевой, Ясуловича и Адабашьяна».
У главного героя — безотказный характер, чем пользуются все без исключения его окружающие женщины: мама, жена (Анна Легчилова), любовница (Виктория Романенко), дочь и молодая помощница Инга, пришедшая работать в отдел к Лучникову. Девушку с заиканием, непростым характером, и к тому же дочь давнего заклятого врага Лучникова сыграла Анна Старшенбаум.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Перед съёмками я ходила к логопеду, и он мне рассказал, какие бывают виды заикания, чтобы я понимала, как работать, ну и насколько можно баловаться, играть. Самое интересное в этой работе то, что мне нужно было не только заикаться, но ещё иногда говорить и на французском, английском, японском. Мне присылали аудиофайлы на японском, и я заучивала их ночами: это было сложно, учитывая, что я не говорю ни на одном иностранном языке... Ещё мне очень запомнилось, что, когда я говорила на японском, заикаясь в манере моей героини, была сцена, когда я должна была ещё и плакать. Заикаться, говорить на японском и плакать навзрыд одновременно», – рассказала Анна Старшенбаум.
В сериале снимались польские, финские, норвежские, китайские актеры. К съёмкам приёма в МИДе делегации из Африки привлекли иностранных студентов московских вузов. Российским же актёрам приходилось говорить на нескольких языках. Например, Александр Лазарев-младший говорил на английском, немецком, испанском и выучил несколько фраз на китайском языке. Анна Котова говорила в кадре по-фински. Картину снимали в Москве. А в Териберке снимали Шпицберген, куда судьба забросила работать главного героя. Для съёмок у моста соорудили даже стелу с приветствием на двух языках – российском и норвежском, и ещё одну с изображением медведя.