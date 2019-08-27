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«Пальма» выйдет в японский прокат

27 августа
2019 год

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27 августа 2019
«Пальма» Александра Домогарова-младшего, чьи съёмки проходят сейчас в Подмосковье, выйдет в японский прокат.

Согласно пресс-службе «Марс Медиа», кинокомпания подписала соглашение с компанией Heisei Project Inc. Теперь у картины будет две версии – одна для российского проката, вторая – для японской территории, куда войдут сцены, снятые в Японии с участием русских и японских актёров.

«Пальма» выйдет в японский прокат
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Сценарий картины основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

Главные роли в семейной драме играют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник, Владимир Ильин и другие актёры. Для исполнительницы Пальмы – семилетней овчарки Лилии – это первая главная роль в большом кино. Лента снимается при поддержке Министерства культуры РФ.
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