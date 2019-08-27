«Пальма» выйдет в японский прокат

Согласно пресс-службе «Марс Медиа», кинокомпания подписала соглашение с компанией Heisei Project Inc. Теперь у картины будет две версии – одна для российского проката, вторая – для японской территории, куда войдут сцены, снятые в Японии с участием русских и японских актёров.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
Сценарий картины основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.