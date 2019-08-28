Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дмитрий Нагиев потерял петуха в новой комедии Сарика Андреасяна

28 августа
2019 год

Новости кино >>
28 августа 2019
В сети появился первый трейлер новой комедии Сарика Андреасяна («Что творят мужчины») «Девушки бывают разные».


История о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве – не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение – переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

Дмитрий Нагиев потерял петуха в новой комедии Сарика Андреасяна

Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Роман Попов, Зоя Бербер, Сергей Белоголовцев, Алёна Чехова, Дмитрий Власкин, Артём Сучков и Елизавета Моряк. Сценарий написали Дмитрий Преснецов («Счастья! Здоровья!») и Чермен Хадиков («Тайна Снежной Королевы»).

На больших экранах фильм «Девушки бывают разные» появится 10 октября 2019 года.
версия для печати
Поиск по меткам
КомедияРоссийские фильмыТрейлер
персоны
Сарик АндреасянСергей БелоголовцевЗоя БерберДмитрий ВласкинЕлизавета МорякДмитрий НагиевРоман ПоповДмитрий ПреснецовАртём СучковЧермен ХадиковАлёна ЧеховаВладимир Яглыч
фильмы
Девушки бывают разные

фотографии >>
Дмитрий Нагиев потерял петуха в новой комедии Сарика Андреасяна фотографии
Дмитрий Нагиев потерял петуха в новой комедии Сарика Андреасяна фотографии
Дмитрий Нагиев потерял петуха в новой комедии Сарика Андреасяна фотографии
Дмитрий Нагиев потерял петуха в новой комедии Сарика Андреасяна фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Елена Турбал
Джек Блэк
Шарль Буайе
Бен Газзара
Рауль Кортез
Джейсон Пристли
Брайан Томпсон
Арми Хаммер
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Коко-ди Коко-да
арт-хаус, драма
Дания, Швеция, 2019
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Спасатели
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
Китай, 2017
Битва
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2019
Игра Ганнибала
психологический триллер, боевик
Канада, США, 2018
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Спящая принцесса
семейное кино, сказка
Япония, 2017
Суперсобаки
фильм о животных
Великобритания, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен