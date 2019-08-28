Фильм Гая Ричи с Макконахи в главной роли выйдет в начале 2020-го

Новый фильм Гая Ричи «Джентельмены» (The Gentlemen) выйдет на российские экраны 13 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба кинокомпании «Вольга», занимающейся прокатом ленты.
фото: Съемки фильма "Джентльмены"
В центре сюжета – талантливый выпускник Оксфорда, который, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.