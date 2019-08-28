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Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму

28 августа
2019 год

Новости кино >>
28 августа 2019
Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в сериале канала Showtime «Первые леди» (First Ladies), сообщает Variety.

Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму
фото: Variety

Сериал расскажет о жизни в восточном крыле Белого дома, где находится офис Первой леди и где так же, как и в западном крыле, принимаются важные исторические решения. В первом сезоне создатели сериала расскажут не только про Мишель Обаму, но и про Элеонору Рузвельт и Бетти Форд. Кто сыграет этих первых леди, пока не сообщается.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта стал Аарон Кули. Виола Дэвис также будет исполнительным продюсером, а не только исполнительницей одной из главных ролей.
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