Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму

Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в сериале канала Showtime «Первые леди» (First Ladies), сообщает Variety.
фото: Variety
Сериал расскажет о жизни в восточном крыле Белого дома, где находится офис Первой леди и где так же, как и в западном крыле, принимаются важные исторические решения. В первом сезоне создатели сериала расскажут не только про Мишель Обаму, но и про Элеонору Рузвельт и Бетти Форд. Кто сыграет этих первых леди, пока не сообщается.
Сценаристом и исполнительным продюсером проекта стал Аарон Кули. Виола Дэвис также будет исполнительным продюсером, а не только исполнительницей одной из главных ролей.