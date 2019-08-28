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Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола»

28 августа
2019 год

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28 августа 2019
Телеканал НТВ 4 сентября начнет показ третьего сезона иронического детектива «Балабол». Главную роль – остроумного оперативника Сани Балабина – исполнил Константин Юшкевич. Также в картине задействованы Вадим Андреев, Инга Оболдина, Иван Агапов, Илья Шляга, Ирина Низина, Мария Пирогова и Гоша Куценко, сообщает пресс-служба телеканала.

Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола»
фото: Пресс-служба канала НТВ

История повествует о жизни и работе провинциального оперативника с отличным чувством юмора Сани Балабина, который привык полагаться только на себя. Но его друзья – капитан полиции и лучший друг Николай Николаевич Грибанов (Вадим Андреев) и молодой оперативник, по совместительству зять, Василий Карандышев (Илья Шляга) считают иначе: в самых сложных и безвыходных ситуациях они приходят на помощь Балабину.

В новом сезоне капитан Саня Балабин стал майором. Хотел бы ещё стать примерным семьянином - отцом и дедом. Но, судя по всему, семейная идиллия – не Санин удел. Он вновь разбегается с Леной и даже заводит роман на стороне. На работе тоже покой ему «только снится». В городе появляется хладнокровный убийца, который действует дерзко и жестоко, каждый раз опережая Саню буквально на один шаг. Но помимо поисков безжалостного убийцы, Балабину придётся накрыть чёрных риелторов, поймать убийцу юной девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев, а также найти крота в собственном отделе.

«Наш сериал про полицейских, но я не могу сказать, что он правдивый или серьёзный. Он развлекательный, очень лёгкий для восприятия, потому что в нём много юмора, комичных ситуаций, но при этом много экшена», – говорит Юшкевич.

В новом сезоне создатели картины подготовили сюрприз: телезрители увидят вместе сразу несколько любимых персонажей из разных проектов. В одной из серий «Балабола» на вызов неотложки приезжают герои из сериала «Скорая помощь 2», в числе которых актер Гоша Куценко.
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Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола» фотографии
Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола» фотографии
Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола» фотографии
Гоша Куценко появится в третьем сезоне «Балабола» фотографии
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