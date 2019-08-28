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Сериалы с Павлом Деревянко, Иваном Охлобыстиным и Юрием Быковым вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

28 августа
2019 год

Новости кино >>
28 августа 2019
Второй российский фестиваль телесериалов «Пилот» пройдет в Иваново с 20 по 22 сентября. В этом году в конкурсную программу вошли 17 пилотных серий новых телесериалов, сообщает пресс-служба смотра.

Сериалы с Павлом Деревянко, Иваном Охлобыстиным и Юрием Быковым вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

В их числе бандитская комедия «Полярный-17» режиссера «Мажора» Константина Статского с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным о наследии 90-х и оммаж той же эпохе «Братство крыши», одну из главных ролей в котором исполнил Юрий Борисов, сыгравший также в победившем на «Кинотавре» фильме «Бык».

Звезда «Закона каменных джунглей» Аристарх Венес сыграл сразу в двух конкурсных сериалах – в «Документалисте. Охотнике за призраками» от режиссерского дуэта «Учителей» (приз за лучший сценарий первого фестиваля «Пилот») Ильи Куликова и Никиты Грамматикова ему предстоит столкнуться со сверхъестественным, а в «Детективном синдроме» Романа Волобуева - провести расследование, причем вместе с пациентами психиатрической больницы.

Популярный детективный жанр также будет представлен еще несколькими участниками конкурсной программы. Так, в проекте Марка Горобца «Тень за спиной», снятом по мотивам расследования дела «ангарского маньяка», сотрудник Генпрокуратуры в исполнении Ивана Оганесяна будет расследовать череду загадочных убийств в небольшом провинциальном городке , а в ироничном «Герое по вызову» Анны Зайцевой врач (Евгений Миллер), которому поставили смертельный диагноз, начинает бороться с опасными преступниками – как выясняется, во благо здоровья. В «Спи со мной» искать изощренного маньяка, замуровывающего своих жертв, будет следователь Ника, которую играет Светлана Устинова, одну из ролей здесь также исполнила актриса Полина Кутепова.

Также в программе «Пилота» медицинский процедурал «Чудо-доктор» с неординарной главной героиней в исполнении Анастасии Талызиной при участии Дениса Шведова и Анны Слю.

На фестивале будут представлены комедийные проекты «Дылды» с Павлом Деревянко о тренере в мужской волейбольной Суперлиге, которому теперь приходится работать с женской студенческой командой, «Иванько», в которой Александр Яценко играет провинциального барда-песенника, «Девушки с Макаровым» – своеобразная «Полицейская академия» эпохи #MeToo, в которой неуживчивый следователь в исполнении Павла Майкова против своей воли становится наставником нескольких девушек-полицейских, а также «Родительский комитет» о том, как стать образцовым отцом.

Тема отношений между поколениями также найдет свое воплощение и в драматическом жанре. Так, в конкурсе нынешнего фестиваля будет представлен сериал #DЕТКИ, затрагивающий одну из самых важных на сегодня тем - безопасность детей в интернете. Также в конкурсную программу вошла новая работа Алены ЗванцовойЧастица Вселенной») «Дети», где одну из главных ролей сыграл режиссер Юрий Быков.

Кроме того, на «Пилоте» состоятся премьеры ретродрамы Анарио Мамедова «Тонкие материи» о привилегированной 100-й секции универмага «Столица» начала 1960-х, байопика «Магомаев» с Милошем Биковичем в роли легендарного певца и современной остросюжетной драмы «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова про офисных работников в исполнении Павла Табакова, Владимиры Яглыча, Юлии Хлыниной и других известных актеров.

Победителей фестиваля будут определять как обычные зрители, так и профессиональное жюри. Зрителям предстоит выбрать лучший пилот, а жюри, куда войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии, раздадут призы за сценарий, актерские работу, лучшую режиссуру, назовут лучшего продюсера а также вручат специальный приз жюри.

Фестиваль телесериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.
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