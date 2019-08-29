«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера»

В сети появился финальный трейлер кинокомикса «Джокер»
с Хоакином Фениксом
в главной роли. Постановщиком драматического триллера о главном враге Бэтмена выступил Тодд Филлипс
(«Мальчишник в Вегасе»
).
Готэм, начало 1980-х годов. Будущий Джокер, а тогда еще неудачливый комедиант Артур Флек возвращается в Готэм-Сити после долгого отсутствия, чтобы позаботиться о больной матери и реанимировать свою несложившуюся карьеру комика. Артур Флек ухаживает за больной матерью, которая с детства учила его «ходить с улыбкой». Он живет тише воды, ниже травы, ведя жизнь совершенно невзрачную, но честную. Неожиданно Флек узнает, что он каким-то образом связан с влиятельной семьей Уэйнов, один из членов которой позже станет супергероем Бэтменом. Постепенно Флек создает себе образ мрачного клоуна и становится преступником по прозвищу Джокер, ужасным злодеем, который держит в страхе весь Готэм.
Помимо Феникса роли в картине исполнили Зази Битц
, Роберт Де Ниро
, Брайан Тайри Генри
, Брайан Коллен
, Ши Уигэм
, Фрэнсис Конрой
, Гленн Флешлер
, Бретт Каллен
, Марк Марон
, Дуглас Ходж
, Джош Пэйс
, Билл Кэмп
, Джеймс Чикконе
и другие.
На российский экранах «Джокер»
появится 3 октября 2019 года.