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«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера»

29 августа
2019 год

Новости кино >>
29 августа 2019
В сети появился финальный трейлер кинокомикса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Постановщиком драматического триллера о главном враге Бэтмена выступил Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе»).


Готэм, начало 1980-х годов. Будущий Джокер, а тогда еще неудачливый комедиант Артур Флек возвращается в Готэм-Сити после долгого отсутствия, чтобы позаботиться о больной матери и реанимировать свою несложившуюся карьеру комика. Артур Флек ухаживает за больной матерью, которая с детства учила его «ходить с улыбкой». Он живет тише воды, ниже травы, ведя жизнь совершенно невзрачную, но честную. Неожиданно Флек узнает, что он каким-то образом связан с влиятельной семьей Уэйнов, один из членов которой позже станет супергероем Бэтменом. Постепенно Флек создает себе образ мрачного клоуна и становится преступником по прозвищу Джокер, ужасным злодеем, который держит в страхе весь Готэм.

«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера»

Помимо Феникса роли в картине исполнили Зази Битц, Роберт Де Ниро, Брайан Тайри Генри, Брайан Коллен, Ши Уигэм, Фрэнсис Конрой, Гленн Флешлер, Бретт Каллен, Марк Марон, Дуглас Ходж, Джош Пэйс, Билл Кэмп, Джеймс Чикконе и другие.

На российский экранах «Джокер» появится 3 октября 2019 года.
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«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера» фотографии
«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера» фотографии
«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера» фотографии
«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера» фотографии
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