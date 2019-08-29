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Даниил Страхов возглавил пограничный отряд

29 августа
2019 год

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29 августа 2019
Александр Карпиловский приступил к съёмкам восьмисерийного детектива «Курорт цвета хаки», заказанного Первым каналом. Главную роль исполнит Даниил Страхов, а компанию ему составят Анна Казючиц, Александр Гришин, Светлана Антонова, Александр Обласов, Елена Полякова и другие актёры, уточняет пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство сериала.

По сюжету со стороны жизнь начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова (Страхов) кажется идеальной: подполковник служит в тихом курортном городке, его любят подчинённые, окружают надёжные боевые друзья, а семейный тыл обеспечивают верная жена Вера и сын Данила. Но всё меняется, когда в их часть приезжает новый начальник службы – полковник Михаил Логинов со своей женой Светланой. Оказывается, двадцать лет назад Светлана сбежала из-под венца без объяснения причин от Стрельцова, оставив в его душе незаживающую рану. Теперь подполковник готов просить перевод в другую часть, но странная смерть бывшего начальника службы, тестя Стрельцова, заставляет его остаться в гарнизоне. Ему предстоит разобраться в происходящем и понять, где проходит тонкая грань между правом на личную жизнь и честью офицера.

Даниил Страхов возглавил пограничный отряд
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Стрельцов – человек цельный, жизнь которого в одночасье рушится. Он попадает в водоворот юношеской влюблённости и одновременно с этим расследует запутанное дело, в котором могут быть замешаны его самые близкие друзья. Он пытается разобраться в себе, но всё время опаздывает: и в оценке происходящего, и в том, чего на самом деле хочет, кто ему действительно дорог. По сути, это путь к себе, к настоящей цельности, не придуманной волей и привычкой жить "как надо". Этим Стрельцов и интересен – как сыграть этот путь, как собрать воедино запутавшегося в своих чувствах и мыслях человека?», – рассказал о своём персонаже Даниил Страхов.

Съёмки сериала пройдут в Геленджике и Москве. Премьера состоится на Первом канале.
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Даниил Страхов возглавил пограничный отряд фотографии
Даниил Страхов возглавил пограничный отряд фотографии
Даниил Страхов возглавил пограничный отряд фотографии
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