Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов

Netflix выпустит осенью в широкий американский прокат десять фильмов. Список
картин опубликован в твиттере
стримингового сервиса.
Первой ласточкой станет «Прачечная
» Стивена Содерберга
, которая появится в кинотеатрах 27 сентября, а на самой платформе выйдет 18 октября. Затем последуют ленты «Меня зовут Долемайт
» (4 октября) и «Король
» (11 октября).
1 ноября на больших экранах стартует показ долгожданной картины Мартина Скорсезе
«Ирландец
» с Робертом Де Ниро
и Аль Пачино
, который доберётся до премьеры в Сети только 27 ноября. Тогда же выйдет адаптация романа Сюзанны Джонс
«Предвестник землетрясения
». 6 ноября зрителей ожидает «Брачная история
» с Адамом Драйвером
и Скарлетт Йоханссон
, 8 ноября – «Клаус
», 15 ноября — французский мультфильм «Я потерял тело
» и «Атлантик
» Мати Диоп
, а 27 ноября — «Два папы
» с Энтони Хопкинсом
и Джонатаном Прайсом
.
Для сравнения в 2018 году потоковый сервис выпустил в прокат всего четыре ленты: «Птичий короб
», «Баллада Бастера Скраггса
», «Маугли
» и «Рома
».