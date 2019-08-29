Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов

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В российском прокате с 3 октября.

«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера»

28 августа

Сериалы с Павлом Деревянко, Иваном Охлобыстиным и Юрием Быковым вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

Смотр пройдет в Иваново с 20 по 22 сентября.