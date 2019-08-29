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Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов

29 августа
2019 год

Новости кино >>
29 августа 2019
Netflix выпустит осенью в широкий американский прокат десять фильмов. Список картин опубликован в твиттере стримингового сервиса.

Первой ласточкой станет «Прачечная» Стивена Содерберга, которая появится в кинотеатрах 27 сентября, а на самой платформе выйдет 18 октября. Затем последуют ленты «Меня зовут Долемайт» (4 октября) и «Король» (11 октября).

Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов
фото: s0.rbk

1 ноября на больших экранах стартует показ долгожданной картины Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино, который доберётся до премьеры в Сети только 27 ноября. Тогда же выйдет адаптация романа Сюзанны Джонс «Предвестник землетрясения». 6 ноября зрителей ожидает «Брачная история» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон, 8 ноября – «Клаус», 15 ноября — французский мультфильм «Я потерял тело» и «Атлантик» Мати Диоп, а 27 ноября — «Два папы» с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом.

Для сравнения в 2018 году потоковый сервис выпустил в прокат всего четыре ленты: «Птичий короб», «Баллада Бастера Скраггса», «Маугли» и «Рома».
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Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов фотографии
Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов фотографии
«Прачечная»
«Ирландец»
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