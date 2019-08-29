Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов

В Таганроге идут съёмки восьмисерийного телефильма Сергея Щербина «Чёрное море», сценарий к которому написал Игорь Тер-Карапетов. Локациями для сериала также послужат Ростов-на-Дону, Серпухов, Москва и Московская область. Премьера «Чёрного моря» назначена на 2020 год, сообщает пресс-служба компании Star Media, ответственной за его производство.
фото: Пресс-служба компании Star Media
Действие ленты разворачивается в 1944-м. После затопления корабля СССР в акватории Новороссийска для усиления местной группы контрразведки в город приезжает капитан третьего ранга Сергей Сабуров (Павел Трубинер) – настоящий эксперт в борьбе с подводными диверсантами. Кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность – немецкие диверсанты-подводники готовят масштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота в портах и на рейдах. Осознавая всю серьёзность данной угрозы, советское командование разрабатывает операцию по обнаружению базы немецких подводников. Цель Сабурова – уничтожить секретную штаб-квартиру. Однако спасение Родины – далеко не единственная сложная задача, стоящая перед главным героем. Параллельно с ликвидацией врагов Сабурову предстоит найти подход к сердцу женщины, которая, казалось бы, искренне его ненавидит. Но непростые взаимоотношения между героями не должны помешать делу, ведь на кону судьба Черноморского флота.