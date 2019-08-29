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Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов

29 августа
2019 год

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29 августа 2019
В Таганроге идут съёмки восьмисерийного телефильма Сергея Щербина «Чёрное море», сценарий к которому написал Игорь Тер-Карапетов. Локациями для сериала также послужат Ростов-на-Дону, Серпухов, Москва и Московская область. Премьера «Чёрного моря» назначена на 2020 год, сообщает пресс-служба компании Star Media, ответственной за его производство.

Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов
фото: Пресс-служба компании Star Media

Действие ленты разворачивается в 1944-м. После затопления корабля СССР в акватории Новороссийска для усиления местной группы контрразведки в город приезжает капитан третьего ранга Сергей Сабуров (Павел Трубинер) – настоящий эксперт в борьбе с подводными диверсантами. Кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность – немецкие диверсанты-подводники готовят масштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота в портах и на рейдах. Осознавая всю серьёзность данной угрозы, советское командование разрабатывает операцию по обнаружению базы немецких подводников. Цель Сабурова – уничтожить секретную штаб-квартиру. Однако спасение Родины – далеко не единственная сложная задача, стоящая перед главным героем. Параллельно с ликвидацией врагов Сабурову предстоит найти подход к сердцу женщины, которая, казалось бы, искренне его ненавидит. Но непростые взаимоотношения между героями не должны помешать делу, ведь на кону судьба Черноморского флота.

В сериале заняты Екатерина Вилкова, Юрий Цурило, Евгений Миллер, Виталий Кищенко, Анна Котова-Дерябина, Константин Адаев, Андрей Руденский и Виктор Проскурин. Специально для подводных съёмок были сшиты и изготовлены эксклюзивные костюмы подводников-аквалангистов образца 1943 года.
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Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов фотографии
Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов фотографии
Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов фотографии
Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов фотографии
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