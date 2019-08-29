Павел Трубинер разоблачит немецких подводных диверсантов

ревью

Актёру было 54 года.

Анна Михайловская пережила шторм во время съёмок

Miss me?: Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia

Рецензии на спектакли

Playback-театр: Рассказывая истории, люди становятся самими собой

В конце августа в Москве стартует театральный проект «True stories. Живые истории с МГТС»