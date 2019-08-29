Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма»

29 августа
2019 год

Новости кино >>
29 августа 2019
4 сентября в 20.00 в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ киносериала «Шторм», после показа пройдёт дискуссия с Борисом Хлебниковым и кинокритиком Ярославом Забалуевым. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров КАРО.

Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма»

В центре сюжета — двое друзей, Юрий Осокин и Сергей Градов. Первый работает в убойном отделе полиции, второй — в отделе по борьбе с коррупцией. Непримиримый Градов берётся за громкое дело, в котором замешаны главные люди города, ещё не зная, что вскоре ему придётся поступиться своими принципами ради спасения любимой женщины. А ещё стать основным подозреваемым в расследовании лучшего друга.

С 5 сентября первый эпизод «Шторма» появится в прокате эксклюзивно в сети кинотеатров КАРО. Часть средств от продажи билетов будет перечислена в фонд содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Одно из направлений фонда – помощь больным гепатитом С и профилактика данного заболевания. Кроме того, при покупке билета на премьерный показ зрители получат сертификат на месячную подписку в онлайн-кинотеатре Start.
версия для печати
Ссылки по теме
«Шторм» Бориса Хлебникова стартует 5 сентября
Александр Робак идет на всё ради спасения Анны Михалковой
Поиск по меткам
премьераРоссийские сериалы
персоны
Борис Хлебников
фильмы
Шторм

фотографии >>
Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма» фотографии
Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма» фотографии
Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма» фотографии
Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.
Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Борис Горлов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Горлов.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Марина Александрова
Мария Ахметзянова
Дарья Белоусова (II)
Юлия Волчкова
Ирина Лачина
Дзидра Ритенберга
Ремигиюс Сабулис
Андрей Файт
Анастасия Шунина-Махонина
Ричард Аттенборо
Ингрид Бергман
Карла Гуджино
Эллиот Гулд
Эмили Декен
Ребекка Де Морнэй
Барри Салливэн
все родившиеся 29 августа >>

Афиша кино >>

В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Коко-ди Коко-да
арт-хаус, драма
Дания, Швеция, 2019
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Спасатели
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
Китай, 2017
Я иду искать
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Битва
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2019
Игра Ганнибала
психологический триллер, боевик
Канада, США, 2018
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Спящая принцесса
семейное кино, сказка
Япония, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен