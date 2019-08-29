Борис Хлебников обсудит со зрителями первую серию «Шторма»

4 сентября в 20.00 в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ киносериала «Шторм
», после показа пройдёт дискуссия с Борисом Хлебниковым
и кинокритиком Ярославом Забалуевым
. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров КАРО.
В центре сюжета — двое друзей, Юрий Осокин и Сергей Градов. Первый работает в убойном отделе полиции, второй — в отделе по борьбе с коррупцией. Непримиримый Градов берётся за громкое дело, в котором замешаны главные люди города, ещё не зная, что вскоре ему придётся поступиться своими принципами ради спасения любимой женщины. А ещё стать основным подозреваемым в расследовании лучшего друга.
С 5 сентября первый эпизод «Шторма» появится в прокате эксклюзивно в сети кинотеатров КАРО. Часть средств от продажи билетов будет перечислена в фонд содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Одно из направлений фонда – помощь больным гепатитом С и профилактика данного заболевания. Кроме того, при покупке билета
на премьерный показ зрители получат сертификат на месячную подписку в онлайн-кинотеатре Start.