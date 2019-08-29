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Miss me?: Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia

29 августа
2019 год

Новости кино >>
29 августа 2019
Эндрю Скотт станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia. Согласно пресс-службе выставки, 5 и 6 октября актёр выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам.

Miss me?: Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia
фото: vk.com

Огромную популярность Скотту принесла роль блистательного Джима Мориарти — интеллектуального противника детектива Шерлока Холмса в британском телесериале «Шерлок». В числе его других крупных работ — «Франкенштейн», «007: Спектр» и исторический сериал «Пустая корона: Война Алой и Белой розы». В 2019-м Скотт сыграл в британском комедийном телесериале «Дрянь», а также исполнил главную роль в эпизоде «Осколки» пятого сезона фантастической антологии «Чёрное зеркало». В 2020-м в широкий прокат выйдет военная драма Сэма Мендеса «1917», в которой он снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Ричардом Мэдденом.

Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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В образе Мориарти
Miss me?: Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia фотографии
Miss me?: Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia фотографии
В образе Мориарти
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