Miss me?: Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia

Эндрю Скотт
станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia. Согласно пресс-службе выставки, 5 и 6 октября актёр выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам.
Огромную популярность Скотту принесла роль блистательного Джима Мориарти — интеллектуального противника детектива Шерлока Холмса в британском телесериале «Шерлок
». В числе его других крупных работ — «Франкенштейн
», «007: Спектр
» и исторический сериал «Пустая корона: Война Алой и Белой розы
». В 2019-м Скотт сыграл в британском комедийном телесериале «Дрянь
», а также исполнил главную роль в эпизоде «Осколки
» пятого сезона фантастической антологии «Чёрное зеркало
». В 2020-м в широкий прокат выйдет военная драма Сэма Мендеса
«1917
», в которой он снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем
и Ричардом Мэдденом
.
Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».