Умер Александр Числов

Сегодня, 29 августа
, на 55
-м году жизни умер мастер эпизода, российский актёр кино и телевидения Александр Числов
. Ранее он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с подозрением на пневмонию, уточняет «Российская газета
».
По данным Пятого канала
, Числов умер в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве. Дата и место похорон пока неизвестны.
Александр Владимирович Числов
родился 13 октября 1964
-го в Грозном. В 1982-м семья Числовых переехала в Москву. По окончании школы Александр поступил в театральную студию «Гармония» к педагогу Михаилу Юрьевичу Романенко
. Ещё учась в студии, стал проявлять склонность к характерности и эксцентрике.
Решающую роль в выборе творческого пути сыграл случай. Режиссёр Хусейн Эркенов
пригласил Числова на роль Зырина в фильм «Сто дней до приказа
», снятый по повести Юрия Полякова
. На счету актёра более 150
ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Горячев и другие
», «Петербургские тайны
», «Курочка Ряба
», «Вор
», «Каменская
», «Участок
», «Легенда № 17
», «Кровавая барыня
», «Профиль убийцы
», «Зулейха открывает глаза
» и многие другие.