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Умер Александр Числов

29 августа
2019 год

Новости кино >>
29 августа 2019
Сегодня, 29 августа, на 55-м году жизни умер мастер эпизода, российский актёр кино и телевидения Александр Числов. Ранее он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с подозрением на пневмонию, уточняет «Российская газета».

По данным Пятого канала, Числов умер в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве. Дата и место похорон пока неизвестны.

Умер Александр Числов

Александр Владимирович Числов родился 13 октября 1964-го в Грозном. В 1982-м семья Числовых переехала в Москву. По окончании школы Александр поступил в театральную студию «Гармония» к педагогу Михаилу Юрьевичу Романенко. Ещё учась в студии, стал проявлять склонность к характерности и эксцентрике.

Решающую роль в выборе творческого пути сыграл случай. Режиссёр Хусейн Эркенов пригласил Числова на роль Зырина в фильм «Сто дней до приказа», снятый по повести Юрия Полякова. На счету актёра более 150 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Горячев и другие», «Петербургские тайны», «Курочка Ряба», «Вор», «Каменская», «Участок», «Легенда № 17», «Кровавая барыня», «Профиль убийцы», «Зулейха открывает глаза» и многие другие.
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