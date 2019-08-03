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Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае

3 августа
2019 год

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3 августа 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер приключенческого триллера «Болевой порог» режиссёра и сценариста Андрея Симонова («Любовь по найму»).


В результате скандального ДТП четверо москвичей - двое друзей и их девушки - вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону - дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.

«Проект «Болевой порог» изначально – идея продюсера, - рассказал Симонов. - Он большой любитель сплавов по рекам, не раз проходил крутые пороги в Горном Алтае, и у него возникла мечта – снять приключенческое кино об этом, чтобы заявить конфликт города и дикой природы. Мне стало интересно, и я с радостью написал сценарий. Сначала по сюжету некие московские ребята попадали в переделку на Алтае, однако потом мы поняли, что имеет смысл усилить контраст, что ребята могут быть представителями высших социальных слоев, что они привыкли к тому, что их проблемы решаются быстро и легко. И вот они попадаются в экстремальные условия выживания – это и есть основная история. Мне кажется, у нас получилось удачное сочетание триллера и драмы».

Главные роли в картине исполнили Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Роман Курцын, Арина Постникова, Григорий Чабан, Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум и Сергей Гореликов. Продюсерами выступили Александр Плотников, Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий.

Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае

«Мой герой - человек, который кичится своей силой и внешностью, - рассказал о своем персонаже Роман Курцын. - Он классический московский мажор, сын прокурора. Он самоуверен, и любая проблема в его жизни решается одним телефонным звонком, что будет своего рода ключевым моментом в его судьбе. У него единственного на Алтае будет работать телефон – какой-то суперпротивоударный, защищенный. Этот телефон станет их единственным шансом на спасение. В общем, этот самоуверенный золотой мальчик в момент настоящей опасности в животном мире, в дикой природе, где работают другие правила, ломается. Оказывается трусом, не способным на мужские поступки. Ему приходится бороться не только с внешними проблемами, но и с самим собой. И люди, которые привыкли видеть его другим, осознают, что он ничтожество, что он не может защитить даже свою женщину. Он падает на самое дно, и ему придется оттуда выбираться. Для меня такой персонаж был в новинку. Обычно мои герои спасают мир, а тут – тряпка. И с одной стороны он вызывает брезгливость, а с другой, положа руку на сердце, кто бы смог сказать, что не струсил бы с автоматом у головы. Мне хочется верить, что я бы защитил любимую женщину, но я не знаю, так что я ругаю и одновременно оправдываю своего героя и его поступки».

Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае

«У нас была отличная экспедиция. Поначалу задумывалось, что нас вообще поселят в палаточный городок без электричества, без связи, в походных условиях, но, в результате, мы большую часть времени жили на весьма комфортной туристической базе, - поделилась подробностями съёмок Наталья Скоморохова. - Горячая вода была, кормили три раза в день, что еще надо? А вот на площадке пришлось много разных ситуаций пережить. Я то руки отбивала, то ноги – да так, что ходить не могла. Один раз чуть не утонули, когда нас понесло в лодке по реке, а на нас никаких средств защиты. По сценарию мы убегали так, как есть. И вот мы в этой лодке, на нас ничего нет, нас несет на пороги, лодка при этом протекает… Я человек очень мнительный, так что подумала, что это конец. Уже когда все закончилось, и мы причалили, я вышла и начала плакать – так было страшно, при этом вокруг все говорили, что в этой ситуации вообще не было ничего страшного. Я никогда этого не забуду - внукам буду рассказывать. И все равно эта экспедиция была невероятно интересно, фантастическая природа, рассветы и закаты».

«Горный Алтай – место невероятной силы, - считает Арина Постникова. - Там сама земля помогает. Кто-то травмировался, но мне постоянно везло, только солнечным ожогом отделалась, видимо, принял меня Алтай. Я очень люблю отрыв от цивилизации, природу. Мне очень нравилось сниматься именно в таких условиях, иногда без связи, в горах. Я не тусовщица, мне нужны такие возможности побыть далеко от цивилизации, почувствовать себя частью чего-то большего».

В российский прокат «Болевой порог» выйдет 10 октября 2019 года.
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Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае фотографии
Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае фотографии
Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае фотографии
Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае фотографии
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