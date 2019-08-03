Мажор Роман Курцын скрывается от правосудия на Алтае

Кино-театр.ру
представляет трейлер приключенческого триллера «Болевой порог»
режиссёра и сценариста Андрея Симонова
(«Любовь по найму»
).
В результате скандального ДТП четверо москвичей - двое друзей и их девушки - вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону - дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.
«Проект «Болевой порог» изначально – идея продюсера
, - рассказал Симонов. - Он большой любитель сплавов по рекам, не раз проходил крутые пороги в Горном Алтае, и у него возникла мечта – снять приключенческое кино об этом, чтобы заявить конфликт города и дикой природы. Мне стало интересно, и я с радостью написал сценарий. Сначала по сюжету некие московские ребята попадали в переделку на Алтае, однако потом мы поняли, что имеет смысл усилить контраст, что ребята могут быть представителями высших социальных слоев, что они привыкли к тому, что их проблемы решаются быстро и легко. И вот они попадаются в экстремальные условия выживания – это и есть основная история. Мне кажется, у нас получилось удачное сочетание триллера и драмы
».
Главные роли в картине исполнили Кирилл Комаров
, Наталья Скоморохова
, Роман Курцын
, Арина Постникова
, Григорий Чабан
, Александр Голубков
, Олег Фомин
, Евгений Атарик
, Евгений Мундум
и Сергей Гореликов
. Продюсерами выступили Александр Плотников
, Альберт Рябышев
и Андрей Ушацкий
.
«Мой герой - человек, который кичится своей силой и внешностью
, - рассказал о своем персонаже Роман Курцын
. - Он классический московский мажор, сын прокурора. Он самоуверен, и любая проблема в его жизни решается одним телефонным звонком, что будет своего рода ключевым моментом в его судьбе. У него единственного на Алтае будет работать телефон – какой-то суперпротивоударный, защищенный. Этот телефон станет их единственным шансом на спасение. В общем, этот самоуверенный золотой мальчик в момент настоящей опасности в животном мире, в дикой природе, где работают другие правила, ломается. Оказывается трусом, не способным на мужские поступки. Ему приходится бороться не только с внешними проблемами, но и с самим собой. И люди, которые привыкли видеть его другим, осознают, что он ничтожество, что он не может защитить даже свою женщину. Он падает на самое дно, и ему придется оттуда выбираться. Для меня такой персонаж был в новинку. Обычно мои герои спасают мир, а тут – тряпка. И с одной стороны он вызывает брезгливость, а с другой, положа руку на сердце, кто бы смог сказать, что не струсил бы с автоматом у головы. Мне хочется верить, что я бы защитил любимую женщину, но я не знаю, так что я ругаю и одновременно оправдываю своего героя и его поступки
».
«У нас была отличная экспедиция. Поначалу задумывалось, что нас вообще поселят в палаточный городок без электричества, без связи, в походных условиях, но, в результате, мы большую часть времени жили на весьма комфортной туристической базе
, - поделилась подробностями съёмок Наталья Скоморохова
. - Горячая вода была, кормили три раза в день, что еще надо? А вот на площадке пришлось много разных ситуаций пережить. Я то руки отбивала, то ноги – да так, что ходить не могла. Один раз чуть не утонули, когда нас понесло в лодке по реке, а на нас никаких средств защиты. По сценарию мы убегали так, как есть. И вот мы в этой лодке, на нас ничего нет, нас несет на пороги, лодка при этом протекает… Я человек очень мнительный, так что подумала, что это конец. Уже когда все закончилось, и мы причалили, я вышла и начала плакать – так было страшно, при этом вокруг все говорили, что в этой ситуации вообще не было ничего страшного. Я никогда этого не забуду - внукам буду рассказывать. И все равно эта экспедиция была невероятно интересно, фантастическая природа, рассветы и закаты
».
«Горный Алтай – место невероятной силы
, - считает Арина Постникова
. - Там сама земля помогает. Кто-то травмировался, но мне постоянно везло, только солнечным ожогом отделалась, видимо, принял меня Алтай. Я очень люблю отрыв от цивилизации, природу. Мне очень нравилось сниматься именно в таких условиях, иногда без связи, в горах. Я не тусовщица, мне нужны такие возможности побыть далеко от цивилизации, почувствовать себя частью чего-то большего
».
В российский прокат «Болевой порог»
выйдет 10 октября 2019 года.