Крис Пайн сообщит о смерти президента

Крис Пайн
заменит Сета Рогена
в биографической драме «Экстренные новости
» (Newsflash), уверяет THR
.
Звезде «Звёздного пути
» предстоит воплотить образ телеведущего Уолтера Кронкайта
, прозванного «дядей Уолтером», которому вместе с продюсером Доном Хьюиттом, молодым репортёром Дэном Разэром и начальником Джимом Обри 22 ноября 1963 года пришлось попотеть над информацией о выстрелах в Далласе, где было совершено покушение на президента Джона Кеннеди
.
Помимо Рогена, проект также покинул режиссёр Дэвид Гордон Грин
, отдавший предпочтение «Хэллоуину
». За сценарий отвечает Бен Джейкоби
.