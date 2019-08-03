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Крис Пайн сообщит о смерти президента

3 августа
2019 год

Новости кино >>
3 августа 2019
Крис Пайн заменит Сета Рогена в биографической драме «Экстренные новости» (Newsflash), уверяет THR.


Звезде «Звёздного пути» предстоит воплотить образ телеведущего Уолтера Кронкайта, прозванного «дядей Уолтером», которому вместе с продюсером Доном Хьюиттом, молодым репортёром Дэном Разэром и начальником Джимом Обри 22 ноября 1963 года пришлось попотеть над информацией о выстрелах в Далласе, где было совершено покушение на президента Джона Кеннеди.

Помимо Рогена, проект также покинул режиссёр Дэвид Гордон Грин, отдавший предпочтение «Хэллоуину». За сценарий отвечает Бен Джейкоби.
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