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К «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо присоединились Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и Руни Мара

3 августа
2019 год

Новости кино >>
3 августа 2019
Ремейк нуара 1947 года «Аллея кошмаров», задуманный Гильермо дель Торо, оброс звёздным составом. Об этом сообщают Variety и Collider.

Компанию ранее присоединившемуся к фильму Брэдли Куперу составят Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Майкл Шэннон, Руни Мара, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и Марк Повинелли.

К «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо присоединились Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и Руни Мара

Классическая лента Эдмунда Гулдинга с Тайроном Пауэром, основанная на одноимённом романе Уильяма Линдсэя Грэшема, повествует о шарлатане Стэне Карлайле (его теперь сыграет Купер), якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.

Бланшетт предстанет в образе психолога, а Коллетт перевоплотится в прорицательницу-мошенницу Зену, под чью дудку пляшет герой Купера. Дель Торо поставит будущую картину по сценарию, написанному вместе с Ким Морган. За производство отвечает компания Fox Searchlght. Съёмки запланированы на начало 2020-го.
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К «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо присоединились Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и Руни Мара фотографии
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