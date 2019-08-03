К «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо присоединились Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и Руни Мара

Ремейк нуара 1947 года «Аллея кошмаров»
, задуманный Гильермо дель Торо
, оброс звёздным составом. Об этом сообщают Variety
и Collider
.
Компанию ранее присоединившемуся к фильму Брэдли Куперу
составят Кейт Бланшетт
, Тони Коллетт
, Уиллем Дефо
, Майкл Шэннон
, Руни Мара
, Рон Перлман
, Ричард Дженкинс
и Марк Повинелли
.
Классическая лента Эдмунда Гулдинга
с Тайроном Пауэром
, основанная на одноимённом романе Уильяма Линдсэя Грэшема
, повествует о шарлатане Стэне Карлайле (его теперь сыграет Купер), якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.
Бланшетт предстанет в образе психолога, а Коллетт перевоплотится в прорицательницу-мошенницу Зену, под чью дудку пляшет герой Купера. Дель Торо поставит будущую картину по сценарию, написанному вместе с Ким Морган
. За производство отвечает компания Fox Searchlght. Съёмки запланированы на начало 2020-го.