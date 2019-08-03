Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей

2 августа в яхт-клубе «Эллинг» на Болотном острове в творческом кластере «Красный Октябрь» состоялась пресс-конференция, посвящённая десятилетнему юбилею Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В настоящий момент АПКиТ объединяет 33 кинокомпании, уточняет пресс-служба Ассоциации.
По словам Председателя Правления АПКиТ Сергея Сельянова, деятельность Ассоциации продюсеров «сегодня важна для всей киноиндустрии».
фото: Пресс-служба АПКиТ
«Весна 2009 года. Мы на международном рынке телевизионного контента MIPTV в Каннах. Настроения нет, потому что 2008 год внёс свои коррективы, которые стали серьёзным ударом по всему бизнесу и киноиндустрии. Эти перемены мы обсуждали небольшой компанией в кафе Roma за чашкой кофе прямо напротив Дворца фестивалей. Помню, что был Игорь Толстунов, Александр Олейников, Юрий Сапронов, к нам подошёл Александр Акопов. Возникла идея, что пора объединять усилия, приступать к построению каких-то общих правил игры, потому что только так мы действительно сможем помочь друг другу выжить, помочь всей индустрии, оставаясь при этом конкурентами в творчестве и креативе. Позже в Москве обсудили идею создания Ассоциации с Сергеем Сельяновым. Затем состоялось ещё несколько встреч уже более расширенным составом. По их итогам и была создана Ассоциация», — рассказал об идее возникновения Ассоциации член Правления АПКиТ Влад Ряшин по просьбе модератора пресс-конференции Ольги Жуковой.
Во встрече с журналистами также приняли участие Александр Акопов, Игорь Толстунов, Родион Павлючик и Виктор Будилов. Участники пресс-конференции рассказали о законодательных инициативах, как основном направлении деятельности Ассоциации продюсеров, создании в России благоприятных условий для кинопроизводства, съёмках кинопроектов в регионах, защите контента, Премии АПКиТ, развитии профильного образования и проведении отраслевых мероприятий.