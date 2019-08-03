Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей

3 августа
2019 год

Новости кино >>
3 августа 2019
2 августа в яхт-клубе «Эллинг» на Болотном острове в творческом кластере «Красный Октябрь» состоялась пресс-конференция, посвящённая десятилетнему юбилею Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В настоящий момент АПКиТ объединяет 33 кинокомпании, уточняет пресс-служба Ассоциации.

По словам Председателя Правления АПКиТ Сергея Сельянова, деятельность Ассоциации продюсеров «сегодня важна для всей киноиндустрии».

Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей
фото: Пресс-служба АПКиТ

«Весна 2009 года. Мы на международном рынке телевизионного контента MIPTV в Каннах. Настроения нет, потому что 2008 год внёс свои коррективы, которые стали серьёзным ударом по всему бизнесу и киноиндустрии. Эти перемены мы обсуждали небольшой компанией в кафе Roma за чашкой кофе прямо напротив Дворца фестивалей. Помню, что был Игорь Толстунов, Александр Олейников, Юрий Сапронов, к нам подошёл Александр Акопов. Возникла идея, что пора объединять усилия, приступать к построению каких-то общих правил игры, потому что только так мы действительно сможем помочь друг другу выжить, помочь всей индустрии, оставаясь при этом конкурентами в творчестве и креативе. Позже в Москве обсудили идею создания Ассоциации с Сергеем Сельяновым. Затем состоялось ещё несколько встреч уже более расширенным составом. По их итогам и была создана Ассоциация», — рассказал об идее возникновения Ассоциации член Правления АПКиТ Влад Ряшин по просьбе модератора пресс-конференции Ольги Жуковой.

Во встрече с журналистами также приняли участие Александр Акопов, Игорь Толстунов, Родион Павлючик и Виктор Будилов. Участники пресс-конференции рассказали о законодательных инициативах, как основном направлении деятельности Ассоциации продюсеров, создании в России благоприятных условий для кинопроизводства, съёмках кинопроектов в регионах, защите контента, Премии АПКиТ, развитии профильного образования и проведении отраслевых мероприятий.
версия для печати
Ссылки по теме
Ассоциация продюсеров кино и телевидения подсчитала вышедшие в эфир фильмы
Ассоциация продюсеров кино и телевидения пополнилась тремя компаниями
Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручит свою премию
Поиск по меткам
Киноиндустрия
персоны
Александр АкоповВиктор БудиловАлександр Олейников (II)Родион ПавлючикВладислав РяшинЮрий СапроновСергей СельяновИгорь Толстунов

фотографии >>
Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей фотографии
Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей фотографии
Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей фотографии
Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила юбилей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Гуляев
2 августа ушёл из жизни актёр, театральный деятель Анатолий Гуляев.
Александра Стрельченко
2 августа ушла из жизни певица Александра Стрельченко.

День рождения >>

Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Борис Руднев
Андрей Фролов (II)
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Сергей Ярмолюк
Ламбер Вильсон
Долорес Дель Рио
Эванджелин Лилли
Джон С. МакГинли
Гордон Скотт
Марк Стронг
Мартин Шин
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен