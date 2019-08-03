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Адаптацию «Подземелья драконов» могут доверить режиссёрам «Ночных игр»

3 августа
2019 год

Новости кино >>
3 августа 2019
Студия Paramount Pictures ведёт переговоры с режиссёрами Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном М. ГолдштейномНочные игры») по поводу того, чтобы доверить им постановку адаптации настольной игры «Подземелье драконов» (Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Deadline.

Над сценарием будущей ленты трудится Майкл Гилио. Ранее в режиссёрское кресло метил Крис МаккейЛего Фильм: Бэтмен»), но не срослось.

Адаптацию «Подземелья драконов» могут доверить режиссёрам «Ночных игр»
фото: movieweb.com

Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate и Neverwinter Nights.

Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация с Джереми Айронсом, Торой Берч и Брюсом Пэйном, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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