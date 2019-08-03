Адаптацию «Подземелья драконов» могут доверить режиссёрам «Ночных игр»

Студия Paramount Pictures ведёт переговоры с режиссёрами Джоном Фрэнсисом Дейли
и Джонатаном М. Голдштейном
(«Ночные игры
») по поводу того, чтобы доверить им постановку адаптации настольной игры «Подземелье драконов»
(Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Deadline
.
Над сценарием будущей ленты трудится Майкл Гилио
. Ранее в режиссёрское кресло метил Крис Маккей
(«Лего Фильм: Бэтмен
»), но не срослось.
Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons
появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate
и Neverwinter Nights
.
Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация
с Джереми Айронсом
, Торой Берч
и Брюсом Пэйном
, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.