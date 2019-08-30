Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья

Кино-театр.ру
представляет трейлер комедии «Марафон желаний»
, дебютной полнометражной режиссёрской работы актрисы Даши Чаруши
(«Хардкор»
).
У маникюрщицы Марины есть простая мечта – выйти замуж за возлюбленного и построить семью. В один миг судьба вносит корректировку в этот план, и при поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей становится только началом её пути к настоящему счастью.
Главные роли в картине сыграли Аглая Тарасова
, Кирилл Нагиев
, Александр Гудков
, Макар Запорожский
, Екатерина Варнава
, Яна Троянова
, Павел Деревянко
, Юлия Ауг
, Тина Тарусина
и Ева Жук
. Сценарий Чаруша написала совместно с Александром Гудковым, а среди продюсеров ленты значатся Екатерина Кононенко
, Илья Найшуллер
(«Я худею»
) и Андрей Савельев
(«Юморист»
).
«Марафон желаний»
стартует в кинотеатрах 23 января 2020 года.