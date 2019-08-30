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Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер комедии «Марафон желаний», дебютной полнометражной режиссёрской работы актрисы Даши Чаруши («Хардкор»).


У маникюрщицы Марины есть простая мечта – выйти замуж за возлюбленного и построить семью. В один миг судьба вносит корректировку в этот план, и при поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей становится только началом её пути к настоящему счастью.

Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья

Главные роли в картине сыграли Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Тина Тарусина и Ева Жук. Сценарий Чаруша написала совместно с Александром Гудковым, а среди продюсеров ленты значатся Екатерина Кононенко, Илья Найшуллер («Я худею») и Андрей Савельев («Юморист»).

«Марафон желаний» стартует в кинотеатрах 23 января 2020 года.
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Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья фотографии
Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья фотографии
Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья фотографии
Аглая Тарасова пересекает страну в поисках счастья фотографии
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