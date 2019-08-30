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Марио Касас приедет в Москву

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
Испанский актер Марио Касас 5 сентября приедет в Москву, чтобы представить сериал «Влечение», сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv, где можно будет посмотреть проект.

Марио Касас приедет в Москву
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«В рамках своего визита актер примет участие в фотоколле, пообщается с прессой и представит первым российским зрителям свой новый проект», – отмечается в сообщении.

Премьера «Влечения», пожалуй, самого скандального европейского сериала этого года состоялась раннее в этом году в Испании. Сериал рассказывает о привлекательном и успешном бизнесмене Марко Муре, преследуемом призраками своего прошлого. Спокойствие и утешение он находит в спорте и в закрытом секс-клубе, члены которого предаются любым своим фантазиям, скрывая свои личности под маской. Однако жизнь Марко резко меняется, когда он встречает Кэрол - нового педагога- психолога его 18-летнего брата Хосе, страдающего синдромом Аспергера. Благодаря ей, Марко понимает, что любовь приносит боль и самый худший его враг - это он сам.
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