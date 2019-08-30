Трагикомедия «Иванов» Дмитрия Фальковича выйдет в прокат

Компания Cineticle Films 26 сентября выпускает в прокат трагикомедию Дмитрия Фальковича
«Иванов
», получившего главный приз российской программы фестиваля «Дух огня».
«Иванов», снятый в Киеве еще до Майдана, это странная и завораживающая трагикомедия о коррупции, неверности и одиночестве. «Иванов» уже стал культовым явлением среди российских кинокритиков («Жак Тати
встречается с Антониони
и Белой Тарром
»). Режиссер Илья Хржановский
(«Дау
») называет картину Дмитрия Фальковича самым талантливым и оригинальным кинодебютом за последние 10 лет.
Главный герой фильма – успешный топ-менеджер инвестиционной компании Иванов – бежит от преследования силовиков из Москвы в Киев, город без правил, и пытается найти там себе место. Он обнаруживает возможность для легкой наживы, все, что вокруг, можно украсть. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером Спициным ходит по ночным клубам, посещает галерею современного искусства и готовит сделку по покупке судоверфи у местного афериста.
«Иванов» — это дебют в кино известного бизнесмена и инвестора Дмитрия Фальковича, входящего в список журнала Forbes. Сейчас Фалькович заканчивает работу над фильмом с рабочим названием «Иванов-2», в котором он снова сыграет заглавную роль. Оператор картины – француз Жорж Лешаптуа
, работавший с Брюно Дюмоном
на «29 пальмах
» и постоянный оператор фильмов Ребекки Злотовски
и Алис Винокур
.
Премьера фильма состоится 21 сентября
в рамках проекта КАРО.Арт в большом зале киноцентра «Октябрь». После показа – Q&A c режиссером. Модератор – кинокритик и шеф-редактор раздела кино Colta.ru Василий Корецкий. 22 сентября Фалькович также проведет открытый мастер-класс в Московской Школе Нового Кино.