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Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС

30 августа
2019 год

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30 августа 2019
Телеканал СТС во главе с продюсером Вячеславом Муруговым презентовал в Москве новый сезон, состоящий не только из продолжений всем полюбившихся сериалов, но и из новых проектов.

Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС
фото: Пресс-служба канала СТС

Так, уже осенью телеканал наконец покажет сериал «Филатов», в котором главную роль – врача-гинеколога – сыграл Федор Бондарчук. В октябре в эфир выйдут «Дылды», где Павел Деревянко играет тренера женской волейбольной команды. Еще СТС выпустит победителей своего конкурса «Питчлаб» – комедии «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым и Константином Юшкевичем и «Нечеловеческий фактор» с Евгением Куликом. В предстоящем сезоне заявлены и еще две новинки – это проект создателя «Полицейского с Рублевки» и «Глухаря» Ильи Куликова «Братья», а также семейная история «Родительский комитет» с Александром Ильиным в роли папы, которого атакуют бесконечные школьны чаты в WhatsApp.

Осенью зрителей ждет возвращение главного хита СТС – «Кухня. Война за отель», в котором появятся Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев и Григорий Сиятвинда. И нового сезона тоже полюбившегося многим сериала «Ивановы-Ивановы» с Михаилом Трухиным, Сергеем Буруновым, Семеном Трескуновым и другими актерами.

Будут в новом сезоне на СТС и шоу. Юмористическое – «Русские не смеются», которое делают Сергей Светлаков и Александр Незлобин – выйдет в конце октября. И культовый «Форт Боярд», который также покажут на СТС осенью. В нем принял участие не только знаменитый Паспарту – Андре Буше, но и российские звезды (это, в частности, Митя Фомин, Эвелина Бледанс и Анна Цуканова-Котт).
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Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС фотографии
Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС фотографии
Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС фотографии
Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС фотографии
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