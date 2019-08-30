Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС

Телеканал СТС во главе с продюсером Вячеславом Муруговым
презентовал в Москве новый сезон, состоящий не только из продолжений всем полюбившихся сериалов, но и из новых проектов.
фото: Пресс-служба канала СТС
Так, уже осенью телеканал наконец покажет сериал «Филатов
», в котором главную роль – врача-гинеколога – сыграл Федор Бондарчук
. В октябре в эфир выйдут «Дылды
», где Павел Деревянко
играет тренера женской волейбольной команды. Еще СТС выпустит победителей своего конкурса «Питчлаб» – комедии «Гости из прошлого
» с Юрием Стояновым
и Константином Юшкевичем
и «Нечеловеческий фактор
» с Евгением Куликом
. В предстоящем сезоне заявлены и еще две новинки – это проект создателя «Полицейского с Рублевки
» и «Глухаря
» Ильи Куликова
«Братья
», а также семейная история «Родительский комитет
» с Александром Ильиным
в роли папы, которого атакуют бесконечные школьны чаты в WhatsApp.
Осенью зрителей ждет возвращение главного хита СТС – «Кухня. Война за отель
», в котором появятся Дмитрий Назаров
, Дмитрий Нагиев
и Григорий Сиятвинда
. И нового сезона тоже полюбившегося многим сериала «Ивановы-Ивановы
» с Михаилом Трухиным
, Сергеем Буруновым
, Семеном Трескуновым
и другими актерами.
Будут в новом сезоне на СТС и шоу. Юмористическое – «Русские не смеются», которое делают Сергей Светлаков
и Александр Незлобин
– выйдет в конце октября. И культовый «Форт Боярд», который также покажут на СТС осенью. В нем принял участие не только знаменитый Паспарту – Андре Буше, но и российские звезды (это, в частности, Митя Фомин
, Эвелина Бледанс
и Анна Цуканова-Котт
).