Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам»

Компания Disney представила специальный ролик к фильму «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
режиссёра Джей Джей Абрамса
. Видео содержит как сцены из новой картины, так и нарезку из всех предыдущих частей серии.
Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
Ведущие роли в ленте исполнили Дейзи Ридли
, Адам Драйвер
, Джон Бойега
, Лупита Нионго
, Оскар Айзек
, Энтони Дэниэлс
, Марк Хэмилл
, Джимми Ви
, Кэрри Фишер
, Донал Глисон
, Билли Лурд
, Келли Мари Трен
, Ричард И Грант
, Кери Расселл
, Мэтт Смит
, Доминик Монаган
, Билли Ди Уильямс
, Грег Гранберг
, Наоми Аки
и Брайан Херринг
.
В российский прокат «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
выйдет 19 декабря 2019 года.