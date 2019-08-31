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Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам»

31 августа
2019 год

Новости кино >>
31 августа 2019
Компания Disney представила специальный ролик к фильму «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» режиссёра Джей Джей Абрамса. Видео содержит как сцены из новой картины, так и нарезку из всех предыдущих частей серии.


Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам»

Ведущие роли в ленте исполнили Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Лупита Нионго, Оскар Айзек, Энтони Дэниэлс, Марк Хэмилл, Джимми Ви, Кэрри Фишер, Донал Глисон, Билли Лурд, Келли Мари Трен, Ричард И Грант, Кери Расселл, Мэтт Смит, Доминик Монаган, Билли Ди Уильямс, Грег Гранберг, Наоми Аки и Брайан Херринг.

В российский прокат «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря 2019 года.
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

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Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам» фотографии
Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам» фотографии
Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам» фотографии
Дарт Вейдер и все-все-все: ностальгический ролик к новым «Звёздным Войнам» фотографии
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