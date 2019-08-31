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«Король Лев» обошёл финал «Мстителей»

31 августа
2019 год

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31 августа 2019
«Король Лев» стал самым кассовым фильмом 2019-го в России.

Согласно ЕАИС, ремейк классического мультфильма в российском прокате собрал на данный момент 2,578 млрд рублей. Тем самым картине удалось обойти рекорд кинокомикса «Мстители: Финал», на чьём счету 2,575 млрд.

«Король Лев» обошёл финал «Мстителей»

За дистрибуцию обеих рекордсменов отвечает компания WDSSPR, а за выпуск в стране — российское подразделение Disney. «Короля Льва» всё ещё можно посмотреть в кинотеатрах.

Примечательно, что это уже третий релиз года, чья касса перевалила за 2 млрд. В январе заветную планку преодолел «Т-34» Алексея Сидорова. Для отечественного проката такое количество «двухмиллиардников» за один год в новинку.
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