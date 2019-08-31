«Король Лев» обошёл финал «Мстителей»

«Король Лев
» стал самым кассовым фильмом 2019-го в России.
Согласно ЕАИС
, ремейк классического мультфильма
в российском прокате собрал на данный момент 2,578 млрд рублей. Тем самым картине удалось обойти рекорд кинокомикса «Мстители: Финал
», на чьём счету 2,575 млрд.
За дистрибуцию обеих рекордсменов отвечает компания WDSSPR, а за выпуск в стране — российское подразделение Disney. «Короля Льва» всё ещё можно посмотреть в кинотеатрах.
Примечательно, что это уже третий релиз года, чья касса перевалила за 2 млрд. В январе заветную планку преодолел «Т-34
» Алексея Сидорова
. Для отечественного проката такое количество «двухмиллиардников» за один год в новинку.