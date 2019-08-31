Ричард Линклейтер потратит 20 лет на адаптацию мюзикла

Ричард Линклейтер
будет снимать 20 лет киноадаптацию бродвейского мюзикла «Весело мы катимся
» (Merrily We Roll Along). Для режиссёра это будет уже второй эксперимент подобного рода, поскольку на съёмки «Отрочества
» он потратил 12 лет, уточняет Deadline
.
Главные роли в новой экспериментальной работе режиссёра, чей первый сегмент уже отснят, исполняют Блейк Дженнер
, Бини Фелдстейн
и Бен Платт
. Продюсерами фильма выступают Джейсон Блум
, Джинджер Следж
, Джонатан Марк Шерман
и сам Линклейтер. За производство отвечает Blumhouse Productions.
В центре сюжета, придуманного композитором Стивеном Сондхеймом
и драматургом Джорджем С. Кауфманом
, — Франклин Шепард, который, будучи когда-то талантливым композитором бродвейских мюзиклов, теперь бросил своих друзей и карьеру автора песен, чтобы стать продюсером голливудских фильмов.