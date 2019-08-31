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Ричард Линклейтер потратит 20 лет на адаптацию мюзикла

31 августа
2019 год

Новости кино >>
31 августа 2019
Ричард Линклейтер будет снимать 20 лет киноадаптацию бродвейского мюзикла «Весело мы катимся» (Merrily We Roll Along). Для режиссёра это будет уже второй эксперимент подобного рода, поскольку на съёмки «Отрочества» он потратил 12 лет, уточняет Deadline.


Главные роли в новой экспериментальной работе режиссёра, чей первый сегмент уже отснят, исполняют Блейк Дженнер, Бини Фелдстейн и Бен Платт. Продюсерами фильма выступают Джейсон Блум, Джинджер Следж, Джонатан Марк Шерман и сам Линклейтер. За производство отвечает Blumhouse Productions.

В центре сюжета, придуманного композитором Стивеном Сондхеймом и драматургом Джорджем С. Кауфманом, — Франклин Шепард, который, будучи когда-то талантливым композитором бродвейских мюзиклов, теперь бросил своих друзей и карьеру автора песен, чтобы стать продюсером голливудских фильмов.
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